Wielki triumf Igi Świątek, a potem takie zaskoczenie. Tego nikt się nie spodziewał

Ostatnie kilkanaście godzin dla Igi Świątek to było absolutne szaleństwo. Polka dokładnie o 24:00 czasu polskiego wyszła na kort w Cincinnati, aby walczyć o tytuł w turnieju WTA 1000. Jej rywalką po drugiej stronie siatki była dobrze znana Jasmine Paolini. Polka nie dała swojej rywalce większych szans, choć Włoszka walczyła naprawdę dzielnie. Iga wygrała jednak w dwóch setach.

Po zakończeniu wszelkich aktywności medialnych nasza gwiazda wsiadła do prywatnego samolotu i wspólnie z Carlosem Alcarazem poleciała do oddalonego o kilkaset kilometrów Nowego Jorku. Wszystko po to, aby już szesnaście godzin od zakończenia swojego finału stanąć na korcie głównym US Open, a więc obiekcie Arthura Ashe'a. Świątek bowiem wspólnie z Casperem Ruudem znaleźli się w drabince turniej par mieszanych.

Świątek pokazała nowy strój. To może być wybór na US Open

Polka nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek, ale formuła tego turnieju sprawiała, że mogła go właściwie potraktować jako element zapoznania się z kortami w Nowym Jorku i warunkami atmosferycznymi, z którymi będzie musiała się mierzyć w grze singlowej. W pierwszym meczu po drugiej stronie siatki stał duet amerykański Frances Tiafoe - Madison Keys.

Jeszcze przed pierwszą piłką wtorkowego meczu Świątek pokazała nowość przygotowaną na tegoroczne US Open. Chodzi rzecz jasna o strój, w jakim będzie występować Polka. W Cincinnati ubrana była w strój o jasnych fioletowych barwach. Tamten wybór niekoniecznie przypadł do gustu kibicom, którzy dość otwarcie mówili o swoich względnie negatywnych odczuciach.

Wydaje się, że w US Open Świątek będzie występowała w innym stroju. We wtorek pojawiła się bowiem na korcie, ubrana w czarne barwy z domieszką białego i różowego. To z pewnością zdecydowanie bardziej klasyczny wybór, niż ten, który zaproponował sponsor techniczny Igi na rywalizację w Cincinnati.

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek z pucharem za wygraną na Roland Garros 2020 MARTIN BUREAU AFP

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati Mark Lyons PAP/EPA