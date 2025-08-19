0:12, katastrofa Wisły Kraków. Rywale z Warszawy byli po prostu bezwzględni

W połowie lat 50. rywalizacja w ramach najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce odbywała się w nieco innym formacie niż dzisiaj - sezon zaczynał się bowiem wiosną, a kończył jesienią. Nie inaczej było w roku 1956.

Tamtą kampanię krakowska Wisła rozpoczęła od pokonania Polonii Bydgoszcz 2:0. Potem doszedł do tego remis 1:1 z Ruchem Chorzów i w końcu wygrana 2:0 z Legią Warszawa po dublecie Wiesława Gamaja. Nikt nie miał prawa przypuszczać, że rewanż z "Wojskowymi" w stolicy kilka miesięcy później skończy się dla "Białej Gwiazdy" wręcz pogromem.

19 sierpnia 1956 r. była niedziela. Sędzia Józef Kowal, przybyły do Warszawy z Katowic, noszących wówczas wciąż miano Stalinogrodu (na szczęście jeszcze tylko przez kilka miesięcy) wyprowadził na murawę Stadionu Wojska Polskiego obie jedenastki i... niemal natychmiast po pierwszym gwizdku sprawy na boisku przybrały bardzo jednostronny obrót.

Wynik otworzył już w 7. minucie inny Kowal - Edmund, napastnik Legii - i "Wiślacy" już wówczas znaleźli się w dosyć nieprzyjemnym położeniu. Potem zaczął się zaś koncert Ernesta Pohla (używającego wówczas nazwiska Pol), który skompletował hat-tricka dzięki bramkom w 28., 30. i 32. minucie.

Jeszcze przed przerwą jedno trafienie (w 44. min.) dołożył Lucjan Brychczy i sytuacja ekipy z "Grodu Kraka" była już beznadziejna - a to nie był koniec bombardowania bramki Stanisława Kalisza. Pauza w grze nie wybiła Brychczego z rytmu - w 48. minucie skompletował dublet, a w 52. minucie to samo zrobił Kowal.

Zaraz potem, dosłownie w mgnieniu oka, na listę strzelców ponownie wpisał się Pohl, który w 59. minucie zdobył swojego piątego - i ostatniego tamtego dnia - gola. Było 9:0 dla gospodarzy, a kolejne kapitulacje Kalisza były jeszcze boleśniejsze.

W 72. minucie do siatki trafił piłkarz Wisły Fryderyk Monica, ale... niestety do swojej. Potem Brychczy zapisał przy swym nazwisku ostatecznie hat-tricka (77. min.), a dzieła zniszczenia w minucie 79. dopełnił Henryk Kempny wykorzystując rzut karny. 12:0 - to był futbolowy kosmos.

"Szymkowiak obronił łatwo w 18. min. jeden jedyny strzał Gamaja, po przerwie przy stanie 12:0 sparował na róg główkę Adamczyka. To było wszystko" - opisywał nazajutrz "Przegląd Sportowy" w kontekście gry ataku WK - bo o tym, że obrona "Białej Gwiazdy" sobie nie poradziła, nie trzeba nikogo przekonywać. Z pozytywów - przebłyski jakiekolwiek formy pokazała druga linia.

"W drużynie Wisły stosunkowo najlepiej grała pomoc Michel - Jędrys. Obaj ci zawodnicy grali do końca meczu bardzo ambitnie, usiłując nawet strzelać na bramkę Szymkowiaka. Reszta - beznadziejna" - skwitowano w "PS".

Wisła Kraków z wyjątkowymi rekordami. Wcześniej to oni miażdżyli rywali

"Dziennik Polski" barwnie opisywał ponadto, że redakcja spotkała się z falą telefonów ze strony kibiców, którzy nie dowierzali temu, jaki wynik padł w stolicy. Fani "Wiślaków" wkrótce potem mogli jednak odetchnąć z ulgą, bo ich ukochany klub wrócił na zwycięskie tory i wygrał trzy kolejne starcia, a sezon zakończył ostatecznie na 5. miejscu w tabeli, czyli niemal w samym środku klasyfikacji, która liczyła wówczas 12 zespołów. "Legioniści" zostali tymczasem mistrzami.

Pokonanie 12:0 rywali z Krakowa to do dziś najwyższy triumf Legii w zmaganiach o mistrzostwo Polski. Mimo wszystko nie jest to jednak najbardziej znacząca wygrana w dziejach najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej - rekord należy do... Wisły, która w 1927 roku pokonała Toruński KS aż 15:0. Jeśli zaś wziąć też pod uwagę rywalizację o mistrzostwo kraju w systemie nieligowym, to "Wiślacy" ustanowili rekord w roku 1947, rozbijając Pogoń Siedlce aż 21:0. Raz na wozie, raz pod wozem...

(Cytaty z "Przeglądu Sportowego" oraz "Dziennika Polskiego" za portalem "Historia Wisły", dane statystyczne za "Historią Wisły" oraz serwisem 90minut.pl)

