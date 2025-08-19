Świątek triumfuje, a Osaka już za burtą w US Open. Wszystko na oczach Wiktorowskiego

Iga Świątek jeszcze kilkanaście godzin temu - w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu walczyła o swój pierwszy w karierze tytuł w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Nasza gwiazda w finale pokonała Jasmine Paolini, nie tracąc nawet seta. Polka zaraz po swoim meczu o nowe trofeum w kolekcji wsiadła w prywatny samolot i wspólnie z męskim mistrzem - Carlosem Alcarazem poleciała do Nowego Jorku.

Tam bowiem już we wtorek 19 sierpnia, ledwie kilkanaście godzin po finale z udziałem Świątek, rozpoczął się nieco kontrowersyjny turniej gry mieszanej w US Open. Raszynianka występuje w nim w parze z Norwegiem Casperem Ruudem. Oprócz Świątek w drabince jest/był jeszcze jeden polski akcent, a ten wiąże się oczywiście z postacią Tomasza Wiktorowskiego.

Naomi Osaka już za burtą miksta w US Open. Wiktorowski na trybunach

44-latek niespełna rok po rozstaniu ze Świątek przejął pieczę nad karierą utytułowanej Naomi Osaki. Japonka z Wiktorowskim w boksie osiągnęła już pierwszy sukces, awansując do finału turnieju WTA 1000 w Kanadzie. To właśnie podopieczna Wiktorowskiego otwierała rywalizację na korcie głównym US Open. Osaka w parze z Monfilsem na Arthur Ashe Stadium mierzyła się z duetem McNally - Musetti. Wszystko z poziomu trybun obserwował oczywiście były trener Świątek.

Co ciekawe, Osaka na kort wyszła w stroju...treningowym. Tempo meczu zdecydowanie do treningowych jednak nie należało. Już w pierwszym secie obejrzeliśmy kilka naprawdę wysokiej klasy wymian. Jako pierwsi przełamanie zdobyli Włoch oraz Amerykanka, którzy wyszli na prowadzenie 3:2 i Musetti serwował na seta. Drugi najwyżej notowany włoski tenisista nie zdołał jednak obronić swojego podania i Japonka z Francuzem wrócili tenisowego życia. Nie trwało to jednak długo, bo ostatecznie przegrali pierwszą partię 3:5.

Druga partia układała się bardzo podobnie. Znów po czterech rozegranych gemach mieliśmy wynik 2:2 i ponownie na 3:2 podawał Monfils. Francuz serwował nieźle, ale błędy Osaki sprawiły, że to duet amerykańsko-włoski wyszedł na prowadzenie i Musetti drugi raz w tym meczu serwował, aby prowadzić 4:2, a w tym przypadku oznaczałoby to już także wygraną w meczu i awans do ćwierćfinału. Tym razem ta sztuka się udała i Musetti z McNally czekają już na ćwierćfinałowych rywali, a możliwe jest, że będą to Świątek oraz Ruud.

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek i trener Tomasz Wiktorowski Rex Features/East News/Victoria Jones/Shutterstock / Wojciech KUBIK/East News East News

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Naomi Osaka Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP