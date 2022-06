Pomnik dla kangurów!

Piotr Kaczorek Żużel

Choć miniony weekend stał pod znakiem zwycięstw – i to raczej dość okazałych – gospodarzy, był to również weekend bohaterów, którzy brali na swoje barki ciężar odpowiedzialności za wynik. Najbardziej widoczne było to w Toruniu, gdzie dwaj Australijczycy, Jason Doyle i Jaimon Lidsey, w zasadzie jako jedyni bronili honoru swojej drużyny. Za taką postawę mogliby im w Lesznie postawić pomnik!

Zdjęcie Jason Doyle / Ewelina Włoch / Flipper Jarosław Pabijan