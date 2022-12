Podjął wyzwanie. Będzie gonił go Małysz?

Maciej Janowski pochwalił się ostatnio fanom w mediach społecznościowych, że w przyszłym roku czeka go wymagające wyzwanie. Brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata na żużlu pobiegnie w znanym na całym świecie biegu Red Bull Wings For Life. Jeżeli powtórzy się historia sprzed kilku miesięcy, to samochodem będzie gonił go sam… Adam Małysz!