Huczne zapowiedzi i nici z wielkich planów . Tak jak na razie można podsumować dotychczasowe działania Discovery Sports Events po przejęciu przez nich cyklu Speedway Grand Prix. Działacze na pierwszej konferencji w 2021 roku mówili o nowych lokalizacjach czy produkcji serialu, którego świat czarnego sportu jeszcze nie widział. Drugi pomysł nie wypalił, choć w Internecie pojawił się już oficjalny zwiastun, a państwa goszczące zawody praktycznie jak były, tak nadal są takie same. Względem poprzednich zmagań Wrocław zastąpi tylko stolica Łotwy - Ryga, choć i tam na wstępie zaznaczono, że nie jest to lokalizacja potwierdzona .

Fani mają zwłaszcza żal o brak Australii. Wstępnie znalazła się ona w kalendarzu ubiegłorocznych zmagań, lecz ostatecznie w trakcie sezonu wycofano się z tego pomysłu, argumentując decyzję, że runda zawita tam w 2023, czyli na stulecie czarnego sportu. Jak już wiemy, tak się jednak nie stanie. - Żużel niestety musi sobie uświadomić jedno. O ile my go bardzo kochamy, o tyle motocross i MotoGP to są dwie główne dyscypliny, które napędzają międzynarodową federację motocyklową. Cała reszta może zniknąć i nikt nie będzie płakał. Takie są brutalne realia - powiedział Tomasz Lorek, który był gościem niedawnego Magazynu Żużlowego na antenie Radia Zielona Góra.