Odsłonili karty! Skład skrojony pod awans

Choć pełny skład opublikowano dziewiątego listopada, to kilka nazwisk Polonia ogłosiła już wcześniej. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że z Gryfem na piersi pojadą Oleg Michaiłow, Daniel Jeleniewski, Kenneth Bjerre oraz Wiktor Przyjemski.

Polonia Bydgoszcz szybko znalazła nowych zawodników

Przemeblowanie w zespole musiało nastąpić, bo do PGE Ekstraligi przenieśli się David Bellego i Wadim Tarasienko. Klub nie chciał także rozmawiać z Grzegorzem Zengotą, a przynajmniej tak twierdzi sam żużlowiec. Andreas Lyager z kolei zmienił decyzję co do swej przyszłości i ostatecznie związał się z ROW-em Rybnik.

Obecny skład wygląda jednak solidnie. Jego częścią będzie Matej Zagar. Słoweniec to uznany zawodnik i do niedawna regularny uczestnik cyklu Grand Prix. Dotychczasowo karierę klubową w Polsce prowadził on w Ekstralidze, gdzie jeździł przez piętnaście lat. W ostatnim sezonie nie pokazał on zbyt wiele, dlatego nikt z elity nie skusił się na jego usługi.

Drugim Polakiem w drużynie został Adrian Miedziński. Transfer budzi spory zgrzyt u kibiców Polonii. Mowa przecież o wychowanku Apatora Toruń. W ostatnim sezonie Miedziński pomógł macierzystemu klubowi wywalczyć utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z 1. Ligą 36-latek miał styczność w 2020 roku. W barwach Apatora osiągnął on średnią 1,89 punktu na bieg.

Przemysław Konieczny wzmocnieniem, Roman Lachbaum zabezpieczeniem

Polonia zdołała zaskoczyć, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji juniorskiej. Fiaskiem zakończyły się rozmowy z kilkoma potencjalnymi następcami odchodzącego Nikodema Bartocha. Ostatecznie klub sięgnął po Przemysława Koniecznego, który po raz ostatni odjedzie sezon w roli młodzieżowca. Choć rok 2021 nie był dla niego szczególnie udany, to i tak bydgoszczanie zakontraktowali jedną z lepszych opcji na rynku.

Zabezpieczeniem składu jest z kolei Roman Lachbaum. Przez cztery lata reprezentował on barwy GKM-u Grudziądz, ale nigdy nie dostał tam poważnej szansy. Rosjanin powalczy o miejsce U-24 z Michaiłowem. Niewykluczone jednak, że obaj zdołają znaleźć dla siebie miejsce w zespole.

Nowy projekt, który zbudowano z zamiarem awansu do Ekstraligi, poprowadzi Jacek Woźniak. Wróci on do fachu po kilku latach przerwy. Menadżerem ekipy został natomiast Krzysztof Kanclerz.

Skład Abramczyk Polonii Bydgoszcz na sezon 2022:

Seniorzy: Matej Zagar, Kenneth Bjerre, Daniel Jeleniewski, Adrian Miedziński

U-24: Oleg Michaiłow, Roman Lachbaum

Juniorzy: Wiktor Przyjemski, Przemysław Konieczny, Bartosz Głogowski, Hubert Gąsior