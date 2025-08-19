Gwiazda nagle zalała się łzami. Przeszła przez piekło, nikt nie miał pojęcia

Alex Oxlade-Chamberlain i Perrie Edwards to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w brytyjskim show-biznesie. On - utalentowany piłkarz, który po kilku latach gry w Besiktasie znów może wrócić do Premier League. Ona - światowej sławy gwiazda muzyki pop, obecnie solistka, a niegdyś członkini popularnej grupy Little Mix. Zakochani w 2021 roku powitali na świecie swojego pierwszego potomka - syna Axela. Kilka miesięcy później piłkarz wykonał kolejny ważny krok i po latach związku wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy. O udanych oświadczynach poinformowali świat za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Edwards - podobnie z resztą jak jej koleżanki z zespołu - skupia się teraz na karierze solowej i chętnie udziela wywiadów mediom. Rozmowy te przeważnie skupiają się na twórczości artystki i przygotowaniach do ślubu z Oxlade-Chamberlainem. Nikt więc nie spodziewał się, że w pewnym momencie Perrie zdecyduje się otworzyć do tego stopnia, aby wyznać światu tak wstrząsającą informację.

Perrie Edwards dwukrotnie straciła ciążę. "Byłam straumatyzowana"

Na platformach streamingowych pojawił się najnowszy odcinek podcastu "We Need To Talk", w którym Perrie Edwards poruszyła wiele tematów związanych nie tylko z muzyką. W pewnym momencie WAG piłkarska wyznała, że jest wdzięczna za swojego syna Axela, gdyż w przeszłości miała wiele problemów związanych z ciążą.

"Alex i ja przeszliśmy bardzo trudne chwile, o których ludzie nie mieli pojęcia. Jest to dla mnie bardzo delikatny temat, podobnie jak dla wielu innych kobiet. To nie tak, że nie podzieliłam się tym ze światem, bo byłam zawstydzona. To po prostu bardzo osobista sprawa i było mi ciężko. Musiałam iść na terapię" - przyznała.

Zanim na świecie pojawił się syn artystki i piłkarza, Edwards zaszła w ciążę, która na bardzo wczesnym etapie zakończyła się poronieniem. "Pamiętam, że dowiedziałam się o ciąży, (...) udałam się do szpitala na badania i usłyszałam: Nie ma dziecka. Myślałam, że to sobie wymyśliłam. (...) Później zapytałam mojego ginekologa: Więc nie było żadnego dziecka? Usłyszałam: Nie nie, moja kochana, poroniłaś" - wspominała.

Znacznie bardziej emocjonalnie gwiazda muzyki pop przeżyła stratę kolejnej ciąży, już po narodzinach Axela. Świeżo upieczona mama ekscytowała się bowiem na myśl o powitaniu na świecie kolejnego potomka, gdy pojawiły się pierwsze problemy. "Dowiedziałam się, gdy ćwiczyłyśmy przed naszą ostatnią trasą Little Mix. (...) Kiedy byłam w trasie, każdego wieczoru przed koncertem miałam obfite krwawienia. Siedziałam i pomyślałam sobie: To koniec, straciłam dziecko. Kolejnego dnia byłam na badaniach i okazało się, że nadal jestem w ciąży. Pomyślałam sobie: O mój Boże, to cud. Wszystko jest w porządku. (...) Później problemy ustały, chodziliśmy na badania, wszystko było dobrze" - wyjawiła.

Najgorszym momentem, jak przyznała sama Edwards, był dzień, w którym ona i jej partner udali się do kliniki na badania w szóstym miesiącu ciąży. "To był najgorszy dzień mojego życia. Wiedziałam, że coś jest nie tak. (...) Pamiętam, że usiadłam, doktor coś do mnie mówił. Ale nie pamiętam żadnego z jego słów. Słyszałam tylko Alexa, który położył dłoń na moim udzie i powiedział: O nie. (...) Straciliśmy dziecko w 24. tygodniu ciąży. Byłam straumatyzowana. (...) Nikt nie wiedział o ciąży, oprócz naszych przyjaciół i rodziny. (...) Na krótko po poronieniu przyjaciele pisali do mnie, pytali: Jak tam brzuszek? A ja odpowiadałam: Nie ma brzuszka" - wyznała.

