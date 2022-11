Obniżył loty, zarobi więcej. Jak to możliwe?

W tym roku Jack Holder miał w For Nature Solutions Apatorze Toruń 600 tysięcy złotych za podpis. Za rok, tak wynika z naszych informacji, będzie miał okrągły milion w Motorze Lublin.

Apator stracił cierpliwość do Holdera

Przykład Australijczyka pokazuje, że w żużlu nie ma znaczenia forma. Liczy się tylko to, żeby trafić na odpowiedni moment. Apator już nie chciał Holdera. Zawodnik jeździł w tym klubie 6 lat, ale najlepszy sezon zaliczył w Stali Gorzów, gdzie w 2020 roku jeździł jako gość. Nic dziwnego, że cierpliwość toruńskich działaczy się wyczerpała.

Innym obniżka lotów Holdera jednak nie przeszkadzała

Nikt nie przejmował się tym, że jego średnia, w porównaniu z poprzednim sezonem spadła o 0,3 punktu, że przegrał 25 biegów, że tylko połowę spotkań sezonu 2022 zakończył z dwucyfrówką, a co najmniej sześć kończył ze wstydliwym, jak na tej klasy zawodnika, dorobkiem.

Holder za milionowy kontrakt w Motorze powinien podziękować przede wszystkim prezesowi zielona.energia.com Włókniarza Częstochowa, bo to on wyciągnął z Lublina Mikkela Michelsena i Motor musiał na szybko łatać dziury. Mistrz Polski był de facto pod ścianą, bo choć pozyskał Bartosza Zmarzlika, to wobec odejścia Michelsena i planowanego rozstania z Maksymem Drabikiem w drużynie zrobiła się dziura.