Niesamowite słowa na temat Świątek, komunikat poszedł w świat. Nie przeszli obojętnie

Iga Świątek we wtorek zainaugurowała US Open 2025. 24-latka rozpoczęła zmagania w Nowym Jorku najlepiej, jak tylko mogła. W meczu pierwszej rundy pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. - Starałam się przyzwyczaić do kortu, do innego trochę rytmu niż był w Cincinnati. I przede wszystkim do tego światłocienia. Połowa piłek, gdy byłam po drugiej stronie mi "znikała". Nie ma to jednak większego znaczenia. Dostosowałam się dobrze i dzięki temu solidnie grałam - mówiła po meczu z rywalką z Kolumbii.

Tenisowi eksperci podkreślali, że Świątek wykonała swoje zadanie bezbłędnie. "Fajerwerków dziś nie było, bo też druga strona nie miała za wiele do zaoferowania. Iga Świątek solidna i za mocna dla Arango. Bardzo pewne zwycięstwo i awans do 2. rundy" - pisał Dawid Żbik z redakcji "Eurosportu".

Światowe media zachwycone Świątek. Dominuje jedno zdanie

Światowe media również nie przeszły obojętnie wobec pewnego zwycięstwa Świątek. Szczególnie barwna jest analiza na portalu puntodebreak.com.

Wszechstronna Świątek powróciła

- Presja bycia jedną z głównych kandydatek do tytułu US Open wydaje się jej nie przeszkadzać. Zaczęła US Open od miażdżącego zwycięstwa i awansowała w olśniewający sposób - dodali dziennikarze portalu.

Warto podkreślić, że przed turniejem serwis puntodebreak.com wskazywał Świątek obok Aryny Sabalenki i Coco Gauff jako główne kandydatki do końcowego triumfu. Eksperci wskazali, że kluczowy dla Polki będzie półfinał. - Prawdziwa walka czeka ją w półfinale, w którym zmierzy się z Keys, Gauff lub Osaką - zaznaczono w przewidywaniach przed turniejem.

Iga Świątek w 2. rundzie US Open zmierzy się z Suzan Lamens. Holenderka na inaugurację pokonała Valerie Glozman 6:4, 6:2. Relację tekstową z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!". Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO