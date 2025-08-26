Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niesamowite słowa na temat Świątek, komunikat poszedł w świat. Nie przeszli obojętnie

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Iga Świątek potrzebowała zaledwie 60 minut, aby awansować do 2. rundy US Open. Polka pokonała Emilianę Arango w dwóch setach i już może myśleć o starciu z Holenderką Suzan Lamens. Światowe media nie przeszły obojętnie obok wygranej 24-latki. Szczególnie relacja jedno z fachowych portali rzuca się w oczy. Bardziej barwnie o meczu Świątek nie dało się opowiedzieć.

Iga Świątek oceniona po inauguracji US Open
Iga Świątek oceniona po inauguracji US OpenJOHN G. MABANGLOEPA

Iga Świątek we wtorek zainaugurowała US Open 2025. 24-latka rozpoczęła zmagania w Nowym Jorku najlepiej, jak tylko mogła. W meczu pierwszej rundy pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. - Starałam się przyzwyczaić do kortu, do innego trochę rytmu niż był w Cincinnati. I przede wszystkim do tego światłocienia. Połowa piłek, gdy byłam po drugiej stronie mi "znikała". Nie ma to jednak większego znaczenia. Dostosowałam się dobrze i dzięki temu solidnie grałam - mówiła po meczu z rywalką z Kolumbii.

Tenisowi eksperci podkreślali, że Świątek wykonała swoje zadanie bezbłędnie. "Fajerwerków dziś nie było, bo też druga strona nie miała za wiele do zaoferowania. Iga Świątek solidna i za mocna dla Arango. Bardzo pewne zwycięstwo i awans do 2. rundy" - pisał Dawid Żbik z redakcji "Eurosportu".

Światowe media zachwycone Świątek. Dominuje jedno zdanie

Światowe media również nie przeszły obojętnie wobec pewnego zwycięstwa Świątek. Szczególnie barwna jest analiza na portalu puntodebreak.com.

Wszechstronna Świątek powróciła 
przekazał hiszpańskojęzyczny portal puntodebreak.com.

- Presja bycia jedną z głównych kandydatek do tytułu US Open wydaje się jej nie przeszkadzać. Zaczęła US Open od miażdżącego zwycięstwa i awansowała w olśniewający sposób - dodali dziennikarze portalu.

Warto podkreślić, że przed turniejem serwis puntodebreak.com wskazywał Świątek obok Aryny Sabalenki i Coco Gauff jako główne kandydatki do końcowego triumfu. Eksperci wskazali, że kluczowy dla Polki będzie półfinał. - Prawdziwa walka czeka ją w półfinale, w którym zmierzy się z Keys, Gauff lub Osaką - zaznaczono w przewidywaniach przed turniejem.

Iga Świątek w 2. rundzie US Open zmierzy się z Suzan Lamens. Holenderka na inaugurację pokonała Valerie Glozman 6:4, 6:2. Relację tekstową z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEOAP© 2024 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja