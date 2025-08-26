Piłkarz odmówił reprezentacji Polski. Nietypowa sytuacja, musiał wybierać
Wielkimi krokami zbliża się wrześniowa przerwa na mecze reprezentacyjne. Z tego powodu niektórzy selekcjonerzy wysyłają już powołania swoim podopiecznym. Zaproszenie na zgrupowanie polskiej kadry U-19 otrzymał między innymi Antoni Klukowski. Nastolatek z racji podwójnego obywatelstwa miał trudną do podjęcia decyzję, ponieważ w międzyczasie przyszła do niego propozycja z Ameryki Północnej. Jak informuje jeden z łódzkich portali, sportowiec zdecydował się odmówić "Orłom".
Antoni Klukowski ma bardzo ciekawy życiorys. Urodził się we Francji, lecz posiada polskie oraz kanadyjskie obywatelstwo. To pierwsze jest zasługą mamy. Drugie natomiast taty - Michaela. Dzięki rodzicom młody wciąż sportowiec może wybierać dla której z seniorskich reprezentacji może grać w przyszłości. Za nim występy zarówno dla ekipy z Ameryki Północnej, jak i Europy. Niebawem czekają go kolejne mecze na arenie międzynarodowej.
Nastolatek pod koniec sierpnia dość nieoczekiwanie stanął przed trudnym wyborem, bo zaproszenia na zgrupowania dotarły do niego z dwóch stron. O szczegółach poinformowała strona "widzewtomy.net". Z usług gracza łódzkiego klubu chciał skorzystać selekcjoner kanadyjskiej kadry U-18 oraz opiekun "Orłów" do lat 19. Z powodu kolizji terminów któryś z trenerów musiał obejść się smakiem. Negatywną odpowiedź otrzymał niestety Polak.
Antoni Klukowski zagra dla reprezentacji Kanady. Trudny wybór młodego piłkarza
Za Antonim Klukowskim jeden z najtrudniejszych wyborów w karierze. "Nie było dotąd sytuacji, by zawodnik otrzymał powołania od dwóch selekcjonerów jednocześnie, co ma obecnie miejsce. Klukowski miałby w dniach 3-9 września zagrać dla biało-czerwonych kolejno przeciwko Wyspom Owczym, Słowenii oraz Azerbejdżanowi, podczas gdy 5 i 7 września Kanadyjczycy zmierzą się z Finlandią i Szwajcarią" - zaznaczyli redaktorzy wspomnianego wyżej portalu.
Kanadyjczycy z naszego rodaka mają sporą pociechę. W przeszłości biegał on za futbolówką dla północnoamerykańskiego kraju w mistrzostwach świata do lat 17 i jak widać wcale nie musi się na tym skończyć. Na pewno dumni ze sportowca są także działacze Widzewa. Nastolatek swoje piłkarskie umiejętności rozwija obecnie właśnie w łódzkim klubie. We wtorek drużynę przejął stary-nowy trener, Patryk Czubak. Więcej o zmianie w sztabie szkoleniowym piszemy TUTAJ.