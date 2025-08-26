Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piłkarz odmówił reprezentacji Polski. Nietypowa sytuacja, musiał wybierać

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Wielkimi krokami zbliża się wrześniowa przerwa na mecze reprezentacyjne. Z tego powodu niektórzy selekcjonerzy wysyłają już powołania swoim podopiecznym. Zaproszenie na zgrupowanie polskiej kadry U-19 otrzymał między innymi Antoni Klukowski. Nastolatek z racji podwójnego obywatelstwa miał trudną do podjęcia decyzję, ponieważ w międzyczasie przyszła do niego propozycja z Ameryki Północnej. Jak informuje jeden z łódzkich portali, sportowiec zdecydował się odmówić "Orłom".

Antoni Klukowski
Antoni KlukowskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Antoni Klukowski ma bardzo ciekawy życiorys. Urodził się we Francji, lecz posiada polskie oraz kanadyjskie obywatelstwo. To pierwsze jest zasługą mamy. Drugie natomiast taty - Michaela. Dzięki rodzicom młody wciąż sportowiec może wybierać dla której z seniorskich reprezentacji może grać w przyszłości. Za nim występy zarówno dla ekipy z Ameryki Północnej, jak i Europy. Niebawem czekają go kolejne mecze na arenie międzynarodowej.

Nastolatek pod koniec sierpnia dość nieoczekiwanie stanął przed trudnym wyborem, bo zaproszenia na zgrupowania dotarły do niego z dwóch stron. O szczegółach poinformowała strona "widzewtomy.net". Z usług gracza łódzkiego klubu chciał skorzystać selekcjoner kanadyjskiej kadry U-18 oraz opiekun "Orłów" do lat 19. Z powodu kolizji terminów któryś z trenerów musiał obejść się smakiem. Negatywną odpowiedź otrzymał niestety Polak.

Antoni Klukowski zagra dla reprezentacji Kanady. Trudny wybór młodego piłkarza

Za Antonim Klukowskim jeden z najtrudniejszych wyborów w karierze. "Nie było dotąd sytuacji, by zawodnik otrzymał powołania od dwóch selekcjonerów jednocześnie, co ma obecnie miejsce. Klukowski miałby w dniach 3-9 września zagrać dla biało-czerwonych kolejno przeciwko Wyspom Owczym, Słowenii oraz Azerbejdżanowi, podczas gdy 5 i 7 września Kanadyjczycy zmierzą się z Finlandią i Szwajcarią" - zaznaczyli redaktorzy wspomnianego wyżej portalu.

Kanadyjczycy z naszego rodaka mają sporą pociechę. W przeszłości biegał on za futbolówką dla północnoamerykańskiego kraju w mistrzostwach świata do lat 17 i jak widać wcale nie musi się na tym skończyć. Na pewno dumni ze sportowca są także działacze Widzewa. Nastolatek swoje piłkarskie umiejętności rozwija obecnie właśnie w łódzkim klubie. We wtorek drużynę przejął stary-nowy trener, Patryk Czubak. Więcej o zmianie w sztabie szkoleniowym piszemy TUTAJ.

Polsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Pafos FC zagra w Lidze Mistrzów
Liga Mistrzów

Gol w 89. minucie na wagę awansu. Pogromca mistrza Polski na kolanach. Kolejny debiutant w Lidze Mistrzów

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Młody mężczyzna w sportowej kamizelce na tle rozmytego tłumu, skupiony i gotowy do wejścia na boisko sportowe.
Antoni KlukowskiMarcin GolbaAFP
Dwóch młodych piłkarzy w niebieskich znacznikach na czerwonych koszulkach oraz żółtych spodenkach schodzi z boiska, wokół nich znajduje się tłum kibiców na trybunach, blisko widoczna ekipa realizacyjna z kamerą.
Antoni Klukowski z numerem 20Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja