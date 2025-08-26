Czekali na ten moment 18 lat, teraz napisali historię. Wszystko na oczach Szymona Marciniaka

Bodo/Glimt to zespół, który doskonale znany jest polskim kibicom. Zespół z północy Norwegii w ostatnich latach trzykrotnie mierzył się z klubami z naszego kraju. W sezonie 2021/22 uległ Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów (2:3, 0:2). Z kolei sezon później Lech Poznań sprawdził tę drużynę. W Norwegii był bezbramkowy remis, a na Enea Stadionie górą był Kolejorz, który awansował dalej. Przed rokiem Bodo/Glimt zagrało z Jagiellonią Białystok w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Tym razem to Norwegowie byli górą i bez problemów dwukrotnie pokonali mistrzów Polski (4:1, 1:0).

Bodo/Glimt osiągnęło już wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. W zeszłym sezonie dotarli do półfinału Ligi Europy, w którym ulegli późniejszemu zwycięzcy, czyli Tottenhamowi (1:5 w dwumeczu - przyp. red.). Marzeniem pozostawała jednak faza ligowa Ligi Mistrzów. Przed tygodniem mistrz Norwegii na swoim boisku rozbił aż 5:0 austriacki Sturm Graz i zrobił potężny krok w stronę upragnionego raju.

Bodo/Glimt zagra w Lidze Mistrzów. Norwegia czekała 18 lat

Wtorkowy rewanż w Austrii wydawał się być formalnością. Tak też się stało. W 30. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Mathiasa Jorgensena. Kwadrans później Seedy Jatta wyrównał stan rywalizacji.

Po zmianie stron gry niewiele działo się na boisku. W 73. minucie Tim Oermann znalazł trochę miejsca do oddania strzału i piłka po rykoszecie wpadła do bramki. To był jednak gol na wagę pyrrusowego zwycięstwa austriackiej drużyny. Ostatecznie w dwumeczu było 6:2 dla zespołu prowadzonego przez Kjetila Knutsena.

Zespół z Norwegii ostatni raz w fazie grupowej Ligi Mistrzów występował w sezonie 2007/08. Był to Rosenborg Trondheim, który był nawet blisko awansu do fazy pucharowej. Przez kolejne lata kluby z tego kraju odbijały się od ściany. Teraz już nikt nie powstrzymał Norwegów.

