Dwa lata temu 19-letnia Coco Gauff dopięła swego - wygrała US Open, najważniejszy dla amerykańskich tenisistek turniej, bo rozgrywany w ich kraju. W XXI wieku udało się to jeszcze siostrom Williams i niespodziewanie Sloane Stephens. A później Coco, która ma się stać przecież następczynią Sereny Williams.

Do połowy czerwca wszystko Amerykance się udawało, świetnie grała na mączce, wygrała French Open. A trawa już to wrażenie zmieniła, wpadki w Berlinie czy Londynie. Nie było przełomu w Montrealu i Cincinnati, Coco zdecydowała się więc na zmianę w swoim sztabie trenerskim. I "transfer" Gavina McMillana, który wyprowadził na prostą w zakresie serwisu samą Arynę Sabalenkę.

Gauff spodziewała się, że w US Open może być jeszcze trudno o jakieś efekty ich współpracy. I słusznie, także w zakresie podania wciąż nie jest u niej dobrze.

US Open. Coco Gauff kontra Ajla Tomljanovic w US Open. Rewanż za igrzyska w Paryżu

Amerykanie stracili już na Flushing Meadows jedną ze swoich faworytek, bo sensacyjnie mecz przegrała Madison Keys. Trudno było sobie wyobrazić, by to samo mogło spotkać Gauff. Z Austrlijką mierzyła się rok temu w Paryżu, w smutnych w sumie dla nich igrzyskach. Wtedy jednak nie zawiodła, w 57 minut rozbiła rywalkę 6:3, 6:0.

Ajla Tomljanovic CHARLY TRIBALLEAU AFP

Teraz cały ten swój dorobek z Paryża Australijka miała już zapisany w wyniku po czterech gemach, prowadziła 3:1. Coco popełniała błędy, serwowała nie z prędkością ponad 180 km/godz., do czego przecież wcześniej przyzwyczaiła. Dziś to był pomiar 150-160, do niedawna coś niewyobrażalnego. Nie chciała ryzykować podwójnych błędów, będących jej zmorą, długo to się udawało. A w pewnym momencie przejęła inicjatywę, ze stanu 1:3 doprowadziła do 6:4. Tomljanovic korzystała właściwie tylko z błędów Amerykanki, czekała na nie. Sama w tej partii miała zaledwie jedno wygrywające zagranie.

Nie inaczej było i w drugim secie, aż do stanu 4:2 dla faworytki. Coco jeszcze serwowała, miała równowagę, była o dwie piłki od 5:2. Z takiego stanu pewnie już rywalka by się nie podniosła.

Za moment zaś wszystko się odmieniło. To Ajla zaczęła grać agresywnie, wymuszała błędy. Odrobiła straty, miała dwa setbole w dziesiątym gemie. Wtedy nie dopięła swego, uczyniła to w tie-breaku.

Mina Coco Gauff po drugim secie mówiła wszystko - zgubiła całą pewność siebie, którą miała do połowy tej partii. Gdyby i teraz zawiodła, właściwie mogłaby pożegnać się z już marzeniami o rywalizacji z Aryną Sabalenką i Igą Świątek w tym roku o szczyt rankingu. Ona musi później bronić wielkich zdobyczy w Pekinie i Rijadzie, w Nowym Jorku mogła zaś trochę odrobić.

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Tymczasem początkowo w trzecim secie przełomu nie było. Obie miały problemy serwisowe, na przegranego gema Tomljanovic tym samym reagowała Gauff. Serwis przestał być ich jakimkolwiek atutem. I już miało być 2:2, gdy przy stanie 15-40 Coco dała jednak radę coś zmienić. Trochę pomógł chyba brak sił Australijki, ale też wróciło mocno i skuteczne pierwsze podanie. To dające punkt na 3:1 było posłane z mocą 113 mil na godzinę, grubo ponad 180 km/godz. Tego wcześniej Amerykance brakowało.

Znów więc trzecia rakieta świata miała sporą zaliczkę, ale przecież w poprzednim secie było podobnie. I nic to nie dało.

W końcu zaczęły wygrywać swoje gemy serwisowe, Coco miała jednak wciąż tę minimalną przewagę. Miała też piłkę na 5:2, Australijka wybroniła się serwisem.

Była już 4.01 w nocy polskiego czasu, gdy Gauff serwowała przy stanie 5:4. I zaczęła gema od... dwóch podwójnych błędów. A później wyrzuciła forhend na 15-40. Za moment zaś, po 168 minutach walki, zrobiło się 5:5. I cała zabawa zaczynała się od nowa.

Więcej precyzji w tych dwóch ostatnich gemach zachowała jednak Coco. Wygrała 6:4, 6:7 (2), 7:5 - po 177 minutach ciężkiej walki. Choć nie pokazała formy, która stawiałaby ją w roli kandydatki do tytułu.

Coco Gauff Photo by MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Ajla Tomljanovic AFP

