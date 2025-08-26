Hit transferowy polskiego klubu. Dojdzie do głośnej wymiany

Stal Gorzów zdobyła 42 punkty w Częstochowie i jest w miarę komfortowej sytuacji przed rewanżem na własnym torze. Wystarczy bowiem, że wygrają wynikiem 48:42 i zapewnią sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze. Niedługo potem na kibiców ma czekać duża niespodzianka.

Transfer Holdera do Gorzowa to strzał w dziesiątkę

Klub planuje ogłosić pozostanie Andersa Thomsena, który porozumiał się ze Stalą na starty w przyszłym sezonie. Niewątpliwie jest to duży sukces działaczy, którzy oprócz Thomsena będą dysponować jeszcze Jackiem Holderem. Australijczyk zajmie miejsce Martina Vaculika, a Słowak przeniesie się do Orlen Oil Motoru Lublin.

W Gorzowie mają prawo wierzyć, że ta wymiana wyjdzie im na dobre. Holder z roku na rok jest coraz skuteczniejszy, czego nie można powiedzieć o Vaculiku. 28-latek co prawda miał w ubiegłym sezonie chwilowy kryzys, ale w porę obudził się na najważniejszą fazę sezonu. Od momentu transferu do Lublina rozwija się w błyskawicznym tempie. Obecnie jest 5. zawodnikiem ligi ze średnią 2,20 pkt/bieg.

Kryzys Vaculika trwa w najlepsze

Drużynowy mistrz świata z 2022 roku jest równie skuteczny na gorzowskim owalu, biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata. Poza tym Holder jeździł w Stali 5 lat temu jako gość i dzięki niemu drużyna sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Australijczyk był wówczas jednym z liderów zespołu, a teraz ma być numerem jeden.

Vaculik ma za to ogromny kryzys z silnikami i nie jest w stanie na dłuższą metę go zwalczyć. W zasadzie już od dwóch lat nie jest na tak wysokim poziomie, do którego wcześniej przyzwyczaił. Słowak zaliczał się do ścisłego grona zawodników, którzy w Ekstralidze nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Jednak od pewnego czasu już tak nie jest. Holder natomiast daje nadzieję na to, że wszystko, co najlepsze jeszcze przed nim. Poza tym działaczom zależało na odświeżeniu szatni i świeżej krwi w drużynie.

Prawdopodobny skład Stali w 2026 roku:1. Jack Holder

2. Anders Thomsen

3. Paweł Przedpełski

4. Oskar Fajfer

5. Jakub Krawczyk U24

6. Oskar Paluch

7. Adam Bednar

Jack Holder, zwycięzca GP w Warszawie 2025 Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Martin Vaculik w Grand Prix na PGE Narodowym. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jack Holder otwiera szampana na podium. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu Warszawianki Polsat Sport Polsat Sport