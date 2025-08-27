Gołota z dala od Polski, a tu coś takiego. Znów głośno o legendzie. Nie wycofał się

Przez dziesiątki lat Polska mogła pochwalić się wieloma genialnymi pięściarzami. Na przełomie wieków niejeden miłośnik boksu nastawiał budzik, aby na żywo śledzić pojedynki Andrzeja Gołoty czy Dariusza Michalczewskiego. Pierwszy z nich to brązowy medalista olimpijski z Seulu, swego czasu, jeden z czołowych zawodników wagi ciężkiej.

Na koncie drugiego znajdziemy mistrzostwa federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Michalczewski był niepokonany przez 12 lat. Zgodnie z rankingiem "BoxRec" jest najlepszym polskim zawodnikiem wszechczasów.

Raubo wskazał trzech najlepszych polskich bokserów. Co z Gołotą?

Jednocześnie nie należy zapominać o Tomaszu Adamku. W końcu to były mistrz świata organizacji IBF oraz IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. Emocji nie brakowało także w walkach Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. W gablocie 43-latka widnieją pasy WBC i IBF w kategorii junior ciężkiej.

Którego z nich można nazwać "najlepszym w historii polskiego boksu"? Kto zasługuje na podium? Na to pytanie w rozmowie z "Kanałem Sportowym" odpowiedział Zbigniew Raubo. Popularny trener bokserski nie zastanawiał się zbyt długo. Na pierwszej pozycji umieścił Dariusza Michalczewskiego.

Poza zasięgiem (dla reszty stawki - red.) jest Darek Michalczewski. Adamek był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych, także Adamek drugi.

Czy podium domknął Andrzej Gołota? Nic bardziej mylnego. - Krzysiek (Włodarczyk) na trzecim. Niech się fachowcy obrażają - słyszymy. - Wie pan, dlaczego się obrażą? Bo jest jeszcze Andrzej Gołota - zaznaczył prowadzący wywiadu. - Gołota jest medalistą olimpijskim, wielką gwiazdą boksu amatorskiego. Zrobił wiele w boksie zawodowym, ale nie zdobył żadnego tytułu. A jeżeli mówimy iście w kategorii sportowej, to na pewno Włodarczyk był lepszym zawodnikiem - stwierdził ekspert i trener.

Mimo to Zbigniew Raubo nie dyskredytuje tego, co dla polskiego boksu zrobił Gołota. - Jeśli patrzymy na to, co Andrzej zrobił dla sportu i bosku zawodowego.... Oglądalność Andrzej miałby sto razy większą niż rudy (Włodarczyk - red.), ale mistrzem świata był jednak "Diablo" - podsumował.

