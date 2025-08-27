Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gołota z dala od Polski, a tu coś takiego. Znów głośno o legendzie. Nie wycofał się

W ostatnim czasie Zbigniew Raubo to jeden z najpopularniejszych bokserskich trenerów w Polsce. 68-latek udzielił wywiadu "Kanałowi Sportowemu", podczas którego pokusił się o wytypowanie trzech najlepszych pięściarzy w historii naszego kraju. Jego ranking z pewnością zaskoczy niejednego eksperta i kibica.

Andrzej Gołota
Andrzej GołotaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Przez dziesiątki lat Polska mogła pochwalić się wieloma genialnymi pięściarzami. Na przełomie wieków niejeden miłośnik boksu nastawiał budzik, aby na żywo śledzić pojedynki Andrzeja Gołoty czy Dariusza Michalczewskiego. Pierwszy z nich to brązowy medalista olimpijski z Seulu, swego czasu, jeden z czołowych zawodników wagi ciężkiej.

Na koncie drugiego znajdziemy mistrzostwa federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Michalczewski był niepokonany przez 12 lat. Zgodnie z rankingiem "BoxRec" jest najlepszym polskim zawodnikiem wszechczasów.

Polsat SportPolsat Sport

Raubo wskazał trzech najlepszych polskich bokserów. Co z Gołotą?

Jednocześnie nie należy zapominać o Tomaszu Adamku. W końcu to były mistrz świata organizacji IBF oraz IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. Emocji nie brakowało także w walkach Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. W gablocie 43-latka widnieją pasy WBC i IBF w kategorii junior ciężkiej.

Którego z nich można nazwać "najlepszym w historii polskiego boksu"? Kto zasługuje na podium? Na to pytanie w rozmowie z "Kanałem Sportowym" odpowiedział Zbigniew Raubo. Popularny trener bokserski nie zastanawiał się zbyt długo. Na pierwszej pozycji umieścił Dariusza Michalczewskiego.

Poza zasięgiem (dla reszty stawki - red.) jest Darek Michalczewski. Adamek był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych, także Adamek drugi.
zaznaczył Raubo.

Czy podium domknął Andrzej Gołota? Nic bardziej mylnego. - Krzysiek (Włodarczyk) na trzecim. Niech się fachowcy obrażają - słyszymy. - Wie pan, dlaczego się obrażą? Bo jest jeszcze Andrzej Gołota - zaznaczył prowadzący wywiadu. - Gołota jest medalistą olimpijskim, wielką gwiazdą boksu amatorskiego. Zrobił wiele w boksie zawodowym, ale nie zdobył żadnego tytułu. A jeżeli mówimy iście w kategorii sportowej, to na pewno Włodarczyk był lepszym zawodnikiem - stwierdził ekspert i trener.

Mimo to Zbigniew Raubo nie dyskredytuje tego, co dla polskiego boksu zrobił Gołota. - Jeśli patrzymy na to, co Andrzej zrobił dla sportu i bosku zawodowego.... Oglądalność Andrzej miałby sto razy większą niż rudy (Włodarczyk - red.), ale mistrzem świata był jednak "Diablo" - podsumował.

Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i białej koszulce z czerwonymi rękawami stoi z założonymi rękami na tle bloków mieszkalnych oraz zarośniętego trawnika.
Trener Zbigniew Raubo kiedyś był klasowym pięściarzem, a teraz charyzmatycznym szkoleniowcem boksuWojtek LaskiEast News
Andrzej Gołota
Andrzej Gołota Jakub Kamiński East News
Tomasz Adamek
Tomasz AdamekPolsat Sport
Mężczyzna w granatowej bluzie z logo Nike trzyma prawą rękę na piersi, patrząc przed siebie w skupieniu; tło ciemne, sylwetka wyraźnie wyeksponowana.
Dariusz "Tiger" MichalczewskiPawel Polecki/REPORTEREast News

