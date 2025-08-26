Gol w 89. minucie na wagę awansu. Pogromca mistrza Polski na kolanach. Kolejny debiutant w Lidze Mistrzów

Crvena Zvezda Belgrad to prawdziwy hegemon ligi serbskiej. Zespół wygrał osiem razy z rzędu rozgrywki i w każdym sezonie celuje w awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W sezonie 2025/26 nie było inaczej. Lech Poznań brutalnie przekonał się o sile mistrza Serbii. Poznaniacy zmierzyli się z nim w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i ulegli w dwumeczu 2:4 (1:3 w Poznaniu, 1:1 w Belgradzie - przyp. red.). Tym samym podopieczni Vladana Milojevica byli znaleźli się o krok od bram piłkarskiego raju, w którym występowali w ostatnich dwóch sezonach.

Ostatnim etapem dla Zvezdy miał być mistrz Cypru - Pafos. Przed tygodniem Serbowie musieli przełknąć gorzką pigułkę, bowiem na własnym stadionie przegrali 1:2. - Wszyscy piłkarze są gotowi. To będzie inny mecz. Gdybym nie wierzył że możemy odrobić straty to zmieniłbym pracę. Znamy naszą sytuację. Cieszę się że nasi zawodnicy są świadomi jak trzeba zagrać w tym meczu - mówił na przedmeczowej konferencji trener mistrzów Serbii.

Wydawało się, że najważniejszym momentem będzie gol dla gości w 60. minucie. Mirko Ivanić oddał strzał z piętnastego metra, a piłka znalazła drogę do siatki. Goście mogli mówić o wielkim szczęściu, ponieważ futbolówka odbiła się od jednego z obrońców i zmyliła bramkarza Pafos.

Goście już czekali na dogrywkę, a wtedy pięknym strzałem popisał się Jaja. Bezradny bramkarz mistrzów Serbii odprowadził piłkę tylko wzrokiem. Wówczas na zegarze była 89. minuta, a więc Zvezda miała już niewiele czasu, aby odwrócić losy spotkania.

Kilka minut później kibice na stadionie w Limassolu wpadli w euforię. Pafos FC pierwszy raz w historii walczyło o Ligę Mistrzów i udało mu się ten cel osiągnąć. Jakikolwiek klub z Cypru ostatni raz w Lidze Mistrzów występował 8 lat temu. Był to Apoel FC w sezonie 2017/18.

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów zaplanowano na 28 sierpnia, godz. 18:00.

Crvena zvezda zna smak gry w Lidze Mistrzów FABRICE COFFRINI AFP

Crvena Zvezda w walce o Ligę Mistrzów CHARA SAVVIDOU PAP/EPA

Pafos FC - Crvena Zvezda w walce o Ligę Mistrzów CHARA SAVVIDOU PAP/EPA

