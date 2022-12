Nie może bez niej żyć. Tak ją zaskoczył

Chyba nie ma obecnie osoby na świecie, która nie darzyłaby sympatią Taia Woffindena. Brytyjczyk imponuje kibicom nie tylko świetną postawą na torze , ale też swoim zachowaniem poza nim. Trzykrotny czempion zawsze znajdzie czas na autografy czy wspólne zdjęcie, a ponadto aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. 32-latek gdy wraca do domu zamienia się z kolei w czułego męża oraz troskliwego ojca . Kiedy tylko jest okazja wybiera się on wraz z córkami na różnego rodzaju spacery lub bawi się z nimi w ogródku, odciążając tym samym swoją żonę Faye i pozwalając jej na chwilę odpoczynku.

Szczęśliwa rodzinka znajduje się w tym momencie w Australii, czyli drugiej ojczyźnie zawodnika Betard Sparty. Dla samego żużlowca oraz trzech jego najważniejszych kobiet to raj na ziemi . Wszyscy niemal codziennie odwiedzają pobliskie plaże i delektują się piękną pogodą panującą obecnie na Antypodach. Ich wspólne długie wczasy w ostatnich dniach zostały jednak na moment przerwane ze względu na obowiązki klubowe Brytyjczyka. Team z Wrocławia ściągnął go bowiem na integrację z resztą drużyny.

Tai Woffinden wziął udział między innymi w zawodach gokartowych, w których działo się naprawdę wiele. Walka o podium podobno toczyła się do ostatniego okrążenia. Ostatecznie wyścig padł łupem Macieja Janowskiego. Podium uzupełnili z kolei Daniel Bewley i powracający do ścigania po zawieszeniu - Artiom Łaguta. Następnie na podopiecznych Dariusza Śledzia czekała uroczysta prezentacja ekipy połączona z sesją zdjęciową.

Tai Woffinden ekspresowo stęsknił się za rodziną

Jak więc widać, 32-latek na brak nudy w naszym kraju nie mógł narzekać. Brytyjczyk gdy wreszcie wywiązał się ze swoich obowiązków, niemal natychmiastowo powrócił do Australii. Trzykrotny mistrz świata jak to ma w zwyczaju, zrobił to z przytupem, bowiem zaskoczył swoje córeczki podczas kąpieli na jednej z plaż i zorganizował im wieczór z pizzą przy zachodzie słońca. - Taka niespodzianka - napisała żona Faye na Instagramie, która cieszyła się równie mocno jak je dwie pociechy.