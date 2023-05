Mocne słowa Szweda o Polaku! Był wściekły

Nie zgadza się z sędzią

Kibice byli podzieleni. Co prawda większość opowiadała się za wykluczeniem Lindgrena, ale nie brakowało takich, którzy widzieliby w roli wykluczonego Wiktora Lamparta. Z decyzją sędziego nie zgadza się Lindgren, który dosadnie skomentował decyzję arbitra, wyraźnie powstrzymując się przed jeszcze bardziej bezpośrednim komentarzem.

- Totalnie nie zgadzam się z decyzją sędziego. Nie wiem gdzie on był. Na pewno nigdy nie jeździł na żużlu. Nie wiem, jak inaczej mógłbym się zachować w tej sytuacji - mówił poddenerwowany Szwed.

Są rozczarowani

- To rozczarowujące dla naszego zespołu. Przegrana w ostatnim wyścigu zawsze boli. To był mecz na styku, trudny dla obu zespołów. Niestety nie udało nam się wygrać, szkoda. Kiedy zespół przegrywa, nie można być szczęśliwym. Gdybym zdobył punkt, dwa więcej, to wynik spotkania byłby inny... W piętnastym biegu popełniłem błąd - zakończył rozgoryczony Fredrik Lindgren.