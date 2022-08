Młodzieżowcy kontuzjowani, ale zwycięscy

Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin

Sparta Wrocław – GKM Grudziądz

Sami Pludra i Łobodziński to o wiele za mało, by móc myśleć o wyjazdowym zwycięstwie nawet wtedy, gdy twoim rywalem jest niesłynąca raczej z genialnej młodzieży Sparta Wrocław. Podstawowy duet juniorów GKM-u spisał cię całkiem nieźle, zdobył łącznie 29 punktów, ale ich pozostali koledzy zdołali dorzucić do dorobku zaledwie 8 oczek. Wśród gospodarzy aż czterech zawodników otarło się o płatny komplet - Bartłomiej Kowalski, Michał Curzytek, Lukas Baumann i Nick Skorja.