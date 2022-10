Ludzie uciekają ze stadionów. Znamy powód

To właśnie dlatego ludzie nie chodzą na stadion

Zastanawiacie się pewnie dlaczego jest tak, a nie inaczej. Powody są dwa. Po pierwsze, ludzi z pewnością rozleniwiła pandemia koronawirusa, która doprowadziła do tego, że wiele osób przyzwyczaiło się do śledzenia sportu w telewizji, gdzie poza spektakularnymi powtórkami, opiniami ekspertów czy wywiadami z samymi zawodnikami, każdy mógł śledzić wszystkie pojedynki bez wychodzenia z domu. Drugi powód to oczywiście podwyżki cen. Nie każdego w tym momencie stać na rodzinny wypad na mecz, więc wybór jest prosty - obejrzenie widowiska z napojem w ręku i luźną przekąską pod nosem.

Kluby oczywiście robią co mogą, by przyciągnąć fana na stadion. W gabinetach prezesów nie ma jednak powodów do obaw. Wszystko za sprawą niedawno podpisanego kontraktu z telewizją Canal+, na mocy którego co roku na konto ośmiu zespołów ma być przelane około sześć milionów złotych. Gdy do tego dodamy przyzwoitą frekwencję w większości miast (średnia 8 797 na mecz na całą ligę to nie jest wstyd), to mamy więcej zysków niż strat.