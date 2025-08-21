Koncert Lewandowskiego. W pojedynkę upokorzył rywala. Hiszpanie nie mogli w to uwierzyć
Robert Lewandowski ma na swoim koncie wiele różnego rodzaju rekordów, niesamowitych występów, ale to, co Polak zrobił 22 września 2015 roku, na stałe zapisało się na kartach historii piłki nożnej. Tego dnia "Lewy" zaczął mecz Bayernu Monachium na ławce rezerwowych, a po wejściu w 46. minucie sprawił, że Pep Guardiola łapał się za głowę.
Robert Lewandowski na boiskach niemieckiej Bundesligi grał przez aż 12 lat. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polak w tym czasie stał się jedną z największych legend tych rozgrywek. Wystarczy przypomnieć, że napastnik naszej kadry pobił przecież legendarny rekord Gerda Mullera, który wydawał się niemożliwy do pobicia. Oprócz tego w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium zanotował wiele niesamowitych występów.
Z pewnością jednym z tych najbardziej legendarnych jest to, co pokazał w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013 przeciwko Realowi Madryt. Wówczas "Lewy" strzelił cztery gole i praktycznie w pojedynkę zapewnił awans BVB do upragnionego finału tych rozgrywek, choć trzeba było to przypieczętować jeszcze w rewanżu na Santiago Bernabeu.
Lewandowski rzucił świat na kolana. Guardiola łapał się za głowę
Ta sztuka się udała, choć Borussia przegrała. W karierze Lewandowskiego jest tylko jeden występ, który przebija to, co zrobił właśnie przeciwko "Królewskim". W dniu 37. urodzin napastnika reprezentacji nie sposób nie wrócić do tego, co wydarzyło się 22 września 2015 roku w legendarnym już meczu 6. kolejki Bundesligi przeciwko Wolfsburgowi.
"Lewy" tamto spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. Pep Guardiola postanowił oszczędzić Polaka z powodu urazu stawu skokowego, który przyplątał mu się nieco wcześniej. Bayern przegrywał jednak 0:1 po pierwszej połowie i hiszpański szkoleniowiec zwrócił swój wzrok właśnie w kierunku Lewandowskiego, który pojawił się na murawie i już po sześciu minutach dało to odpowiedni efekt.
W 51. minucie doszło do zamieszania w polu karnym Wolfsburga. Najlepiej odnaleźli się w tym wszystkim Thomas Muller oraz właśnie "Lewy". Niemiec wyłożył piłkę Polakowi, a ten doprowadził do remisu. Już minutę później nasz napastnik dostał piłkę około 20 metrów od bramki gości i bez zastanowienia kopnął w jej stronę. Piłka wpadła pod ręką bramkarza, a Bayern wyszedł na prowadzenie.
Już w 55. minucie Lewandowski znów znalazł się w polu karnym "Wilków". Pierwsze dwa strzały nie znalazły drogi do bramki, ale przy trzeciej próbie Polak ustrzelił hat-tricka. Już wtedy to był niewiarygodny występ. W 57. minucie piłkę w pole karne dośrodkował Douglas Costa, a Polak złożył się do nożyc i w akrobatyczny sposób wpakował futbolówkę do siatki. Pep Guardiola łapał się za głowę. W 60. minucie "Lewy" znów dostał wrzutkę, tym razem od Mario Goetze w okolicę linii pola karnego i ponownie złożył się do strzału w niesamowity sposób, a futbolówka zatrzepotała w siatce.
Lewandowski mógł pobiec do trybun, pokazując na swojej dłoni "piątkę", która do dziś została symbolem tego występu, podobnie jak Guardiola, który łapie się za głowę. Pięć goli strzelone w dziewięć minut to występ absolutnie historyczny, o którym będzie się mówiło z pewnością jeszcze przez wiele lat. - Nigdy dotąd czegoś takiego nie przeżyłem! Trudno to zrozumieć - mówił po meczu hiszpański szkoleniowiec.
"Pięć goli w dziewięć minut. To był wyczyn, który pozwolił wpisać się Robertowi Lewandowskiemu do księgi rekordów Bundesligi. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie i z wyniku 0:1,przypieczętował mecz historycznym wynikiem. Długo czegoś takiego nie zobaczymy, być może nigdy" - mogliśmy przeczytać wówczas w hiszpańskiej "Marce".