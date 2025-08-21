Koncert Lewandowskiego. W pojedynkę upokorzył rywala. Hiszpanie nie mogli w to uwierzyć

Robert Lewandowski na boiskach niemieckiej Bundesligi grał przez aż 12 lat. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polak w tym czasie stał się jedną z największych legend tych rozgrywek. Wystarczy przypomnieć, że napastnik naszej kadry pobił przecież legendarny rekord Gerda Mullera, który wydawał się niemożliwy do pobicia. Oprócz tego w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium zanotował wiele niesamowitych występów.

Z pewnością jednym z tych najbardziej legendarnych jest to, co pokazał w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013 przeciwko Realowi Madryt. Wówczas "Lewy" strzelił cztery gole i praktycznie w pojedynkę zapewnił awans BVB do upragnionego finału tych rozgrywek, choć trzeba było to przypieczętować jeszcze w rewanżu na Santiago Bernabeu.

Lewandowski rzucił świat na kolana. Guardiola łapał się za głowę

Ta sztuka się udała, choć Borussia przegrała. W karierze Lewandowskiego jest tylko jeden występ, który przebija to, co zrobił właśnie przeciwko "Królewskim". W dniu 37. urodzin napastnika reprezentacji nie sposób nie wrócić do tego, co wydarzyło się 22 września 2015 roku w legendarnym już meczu 6. kolejki Bundesligi przeciwko Wolfsburgowi.

"Lewy" tamto spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. Pep Guardiola postanowił oszczędzić Polaka z powodu urazu stawu skokowego, który przyplątał mu się nieco wcześniej. Bayern przegrywał jednak 0:1 po pierwszej połowie i hiszpański szkoleniowiec zwrócił swój wzrok właśnie w kierunku Lewandowskiego, który pojawił się na murawie i już po sześciu minutach dało to odpowiedni efekt.

W 51. minucie doszło do zamieszania w polu karnym Wolfsburga. Najlepiej odnaleźli się w tym wszystkim Thomas Muller oraz właśnie "Lewy". Niemiec wyłożył piłkę Polakowi, a ten doprowadził do remisu. Już minutę później nasz napastnik dostał piłkę około 20 metrów od bramki gości i bez zastanowienia kopnął w jej stronę. Piłka wpadła pod ręką bramkarza, a Bayern wyszedł na prowadzenie.

Już w 55. minucie Lewandowski znów znalazł się w polu karnym "Wilków". Pierwsze dwa strzały nie znalazły drogi do bramki, ale przy trzeciej próbie Polak ustrzelił hat-tricka. Już wtedy to był niewiarygodny występ. W 57. minucie piłkę w pole karne dośrodkował Douglas Costa, a Polak złożył się do nożyc i w akrobatyczny sposób wpakował futbolówkę do siatki. Pep Guardiola łapał się za głowę. W 60. minucie "Lewy" znów dostał wrzutkę, tym razem od Mario Goetze w okolicę linii pola karnego i ponownie złożył się do strzału w niesamowity sposób, a futbolówka zatrzepotała w siatce.

Lewandowski mógł pobiec do trybun, pokazując na swojej dłoni "piątkę", która do dziś została symbolem tego występu, podobnie jak Guardiola, który łapie się za głowę. Pięć goli strzelone w dziewięć minut to występ absolutnie historyczny, o którym będzie się mówiło z pewnością jeszcze przez wiele lat. - Nigdy dotąd czegoś takiego nie przeżyłem! Trudno to zrozumieć - mówił po meczu hiszpański szkoleniowiec.

"Pięć goli w dziewięć minut. To był wyczyn, który pozwolił wpisać się Robertowi Lewandowskiemu do księgi rekordów Bundesligi. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie i z wyniku 0:1,przypieczętował mecz historycznym wynikiem. Długo czegoś takiego nie zobaczymy, być może nigdy" - mogliśmy przeczytać wówczas w hiszpańskiej "Marce".

