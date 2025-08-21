Godziny do meczu Jagiellonii, a tu taka wiadomość. Mogą stracić gwiazdę

Na tak zaawansowanym etapie walki o tegoroczne europejskie puchary kraj nad Wisłą wciąż posiada "pełną pulę" zespołów. Jednym z nich jest Jagiellonia Białystok, która 14 sierpnia przypieczętowała swój los w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, remisując spotkanie z duńskim Silkeborgiem.

Już 21 sierpnia piłkarze "Dumy Podlasia" powalczą o awans do fazy zasadniczej pucharu. Staną oni wówczas przed wyzwaniem w postaci pokonania albańskiego Dinama Tirana. Na godziny przed przystąpieniem do spotkania gruchnęły jednak informacje, które z pewnością wzbudzą swoisty lęk w sercach kibiców "Dumy Podlasia". Dotyczą one bowiem niezaprzeczalnego gwiazdora drużyny, a także egzekutora poprzedniej edycji LKE - Afimico Pululu.

Pululu na celowniku. Oferta od mistrza Węgier tylko "kwestią godzin"

Nie od dziś wiadomo, że po fenomenalnym sezonie Pululu, szczególnie w kontekście rozgrywek europejskich, zainteresowanie napastnikiem Jagiellonii Białystok na arenie międzynarodowej było dosyć spore. W ostatnim czasie sytuacja transferowa 26-latka zdawała się jednak dość mocno wyhamowywać. Jak się okazuje, prawdopodobnie była to tylko cisza przed nadchodzącą burzą.

Jak podają dziennikarze portalu "goal.pl" Afimico Pululu znalazł się na celowniku 36-krotnego mistrza Węgier - Ferencvarosu. Ekipa ta obecnie walczy o awans do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, choć porażka 1:3 w domowym spotkaniu z Qarabagiem Agdam dość mocno krzyżuje plany węgierskiej drużyny. Niemniej Ferencvaros jest już pewny gry w Lidze Europy, co z pewnością dla takiego gracza jak Afimico Pululu jest dość kuszącą perspektywą.

"Pululu zaczął kolejny sezon w Białymstoku i zaczął również strzelanie w Lidze Konferencji UEFA. Piłkarzem mocno interesuje się węgierski Ferencvaros. [...]. Z naszych informacji wynika, że złożenie oficjalnej oferty Jagiellonii to kwestia godzin" - piszą dziennikarze wspomnianego portalu.

Kongijczyk zdążył już udowodnić, iż nie jest tylko gwiazdorem jednego sezonu. W kampanii 2025/2026 rozegrał 7 spotkań, w których to zanotował 5 bramek. 3 z nich zdobył w samych tylko kwalifikacjach LKE, co daje mu obecnie przelicznik na poziomie jednego trafienia na mecz. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie zawodnikiem Jagiellonii Białystok na arenie międzynarodowej ciągle jest całkiem spore. Na obecnym etapie walki o Ligę Konferencji Europy, odejście snajpera byłoby jednak dość poważnym osłabieniem dla "Dumy Podlasia". Klub stanie więc przed niemałym dylematem, szczególnie jeśli oferta Węgrów okaże się korzystna finansowo.

