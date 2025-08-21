Tak za granicą nazwali Świątek i jej partnera. To musiało paść, jednak byli lepsi

Niedawna triumfatorka Wimbledonu wreszcie ma chwilę wytchnienia. Polka ostatnio na korcie pokazywała się codziennie. Najpierw zwyciężyła w prestiżowym WTA 1000 w Cincinnati, by następnie z marszu przystąpić do miksta na US Open. Podopiecznej Wima Fissette'a pewnie dawało się we znaki zmęczenie, jednak wraz z partnerem była blisko napisania pięknej historii. Gwiazdy zostały zatrzymane dopiero w finale. I to nie przez byle kogo, ponieważ z podniesionymi głowami do szatni udali się Sara Errani oraz Andrea Vavassori, czyli rasowi debliści.

Przegrana zdołowała Igę Świątek? Nic z tych rzeczy. Podczas tradycyjnego wywiadu 24-latka emanowała dobrym humorem. "Dziękuję, że napisałeś do mnie wiadomość z propozycją przed turniejem. Myślę, że to już mamy ustalone. (…) Casper odpowiadał za taktykę. Dziesięć minut przed każdym meczem mówił mi, co mam grać i bardzo mi się to podobało. Rozrywka była przednia" - przyznała Polka jeszcze na korcie.

Dumni z jej osiągnięcia są nie tylko mieszkańcy kraju nad Wisłą. Także w Norwegii, ojczyźnie Caspera Ruuda, doceniono sukces duetu. "Drugie miejsce to świetna sprawa, ale liczyliśmy na tytuł. Casper był już w trzech finałach, a teraz dostał bonus" - powiedział na antenie tamtejszego Eurosportu Christer Francke. "Dobrze się bawili i grali dobrze w debla. Myślę, że to był dobry impuls dla Ruuda przed turniejem singlowym" - dodał później.

Iga Świątek i Casper Ruud docenieni w Norwegii. Włosi poruszyli temat pieniędzy

W Skandynawii ponadto postanowiono nazwać drugi najlepszy zespół w rywalizacji. Jak? Bardzo prosto, wykorzystując do tego nazwiska finalistów - "Ruudtek". Przydomek ten pojawił się na wielu portalach, w tym między innymi: "fvn.no", "dagbladet.no" czy "abcnyheter.no". Włosi skupili się głównie na tematach sportowych. Ale nie tylko. Eurosport Italia przypomniał, że zwycięzcy zgarnęli rekordowy milion dolarów.

Strona "oasport.it" przytoczyła natomiast ciekawe statystyki. W niektórych rubrykach nasza rodaczka wraz z Norwegiem okazała się lepsza. "Świątek i Ruud wygrali w sumie o jeden punkt więcej, 66-65, uderzając kilka razy więcej zwycięskich piłek, 27-25. (…) Włosi z kolei uderzyli więcej asów serwisowych, 4-2 i ograniczyli liczbę podwójnych błędów serwisowych, 2-4, ale grali gorzej od swoich przeciwniczek zarówno przy pierwszym serwisie, 67%-72%, jak i drugim serwisie, 33%-50%" - przyznali otwarcie.

Teraz czas na zmagania w grze pojedynczej. Za kilka dni pierwsze spotkanie rozegra Iga Świątek. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Iga Świątek i Casper Ruud odebrali nagrodę za drugie miejsce w mikście US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY / AFP AFP

Sara Errani i Andrea Vavassori wygrali US Open. W finale pokonali Igę Świątek i Caspera Ruuda Matthew Stockman AFP

Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do półfinału US Open w mikście Matthew Stockman AFP