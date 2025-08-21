Szkoci drżą przed meczem z Legią. Tego boją się najbardziej, jest ostrzeżenie

W czwartek (21 sierpnia) rozegrane zostaną pierwsze mecze 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Legia Warszawa po odpadnięciu z el. Ligi Europy znalazła się w tych rozgrywkach i zmierzy się z Hibernian FC. Faworytami są podopieczni Edwarda Iordanescu. Media w Szkocji skupiły się jednak nie tylko na sportowej rywalizacji. Portal edinburghlive.co.uk ostrzega miejscowych przed kibicami Legii.

Kibice piłkarscy znani z "bitw ulicznych" i "pirotechniki" zjechali do Edynburga

Portal przypomina jedną z ostatnich wizyt kibiców Legii w Wielkiej Brytanii, która miała miejsce w listopadzie 2023 roku. - Podczas poprzedniej wizyty w Wielkiej Brytanii kibice Legii trafili na pierwsze strony gazet na całym świecie, gdy starli się z policją przed stadionem Villa Park przed rozpoczęciem meczu Ligi Konferencji. Doszło do bitw ulicznych - napisano. - To były jedne z najgorszych zamieszek w Wielkiej Brytanii od dekad - twierdziła policja West Midlands - dodano.

Szkocki portal wyliczył także sumę kar, jakie płaci Legia za zachowanie swoich fanów. Od sezonu 2023/24 klub został ukarany w 17 z 30 meczów i musiał zapłacić 396 tys. funtów. - UEFA wielokrotnie krytykowała ich za używanie pirotechniki i inne zakazane działania - dodają. Przypominano także słynną oprawę ze stadionu w Warszawie, gdy kibice uderzyli bezpośrednio w UEFA.

O tej oprawie piszą media w Szkocji Foto Olimpik AFP

Mecz Hibernian - Legia rozpocznie się o godz. 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, Super Polsacie i online w Polsat Box Go. Relację tekstową ze spotkania będzie można śledzić w Interii Sport.

Piłkarze Legii Warszawa Andrzej Iwanczuk /Reporter East News

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Top 5 Goli Legii Warszawa w Lidze Konferencji UEFA [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport