Baumgart-Witan szykuje się do kolejnego startu. Zaskakujące słowa w kierunku kibiców

"Kochani! Wiem, że część z Was czeka na to co zadecydowałam. Tym razem jest mi trudniej niż gdy podejmowałam decyzję o indywidualnych startach na IO. Po pierwsze jeszcze nie skończyłam kariery lekkoatletycznej mimo, że wiele na to wskazywało" - zaczęła swój długi wpis Baumgart-Witan.

Iga Baumgart-Witan wystąpi na mistrzostwach Polski

Przede wszystkim medalistka olimpijska z Tokio wyjawiła, że wystąpi na tegorocznych mistrzostwach Polski, choć w ogóle nie czuje się do nich przygotowania i w związku z tym nie spodziewa się po sobie jakiegoś nadzwyczajnego wyniku.

"Czy wystartuję na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy? TAK. Czy jestem do nich przygotowana? Tak jakby. Trenowałam w tym roku łącznie, hmm... 3 miesiące" - wyjaśniła zawodniczka. Dodała, że niczego już od siebie nie oczekuje, a jej stan zdrowia nie pozwalał jej na intensywne przygotowania.

Iga Baumgart-Witan wbiła szpilkę niektórym kibicom

Jak sama stwierdziła, liczy na "młode gazele", takie jak m.in. Natalia Bukowiecka. Poza tym postanowiła jednak wspomnieć w pewnym momencie o kwestiach finansowania sportu i tego, że jeśli nie wypełni minimów, nie będzie otrzymywała państwowego stypendium.

"A ja dalej tu jestem i wiecie co? Może powinnam odejść bo mój czas minął i już najlepsza nie będę, ale czy muszę? Czy Wy odchodzicie z pracy bo nie zostaliście pracownikiem miesiąca? Czy porzucacie swoje pasje bo nie jesteście w nich najlepsi na świecie? (info dla tych, którzy liczą nam kasę i swoje podatki, jeśli nie osiągnę minimów na MŚ to tracę szkolenie, więc będę biegała i jeździła za oszczędności, więc nie martwcie się, że rozwijam pasje za cudze pieniądze)" - zapewniała.

Iga Baumgart-Witan nie skończyła jeszcze swojej przygody ze sportem

Sportsmenka dodała, że będą to jej ostatnie mistrzostwa Polski na stadionie, ale chciałaby jeszcze spróbować sił na hali i podczas nadchodzących igrzysk wojskowych. "Nie! Postawiłam sobie nowy cel i skoro osiągnęłam już sędziwy wiek to czas zacząć ścigać się z kimś na moim poziomie wieku, czasów i boleści tj. Mistrzostwa Europy Masters Madera 2025" - wyjaśniła.

Ponadto mówiła też o tym, że wciąż kocha biegać i bieżnia jest dla niej niezwykle ważna, choć jednocześnie jej nienawidzi, ale to właśnie tam osiągnęła najważniejsze rzeczy w kontekście zawodowym i nie zamierza z niej łatwo zrezygnować. Sama jednak przyznała, że sama jest "przerażona tym, co wymyśliła i tym, że biega".

Iga Baumgart-Witan Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic, czyli nasza srebrna sztafeta 4x400 m w Tokio AFP