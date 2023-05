Jest decyzja. Wielki cios dla beniaminka!

Bez litości. Nie mogą nawet trenować!

We wtorek w komunikacie PZMot poinformowano o decyzji podjętej w sprawie Wilków. Licencja toru została zawieszona. Co to oznacza? Dla klubu z Krosna same problemy. - Do momentu odwieszenia licencji, w Krośnie nie mogą odbywać się nie tylko zawody, ale nawet treningi - mówi nam Zbigniew Fiałkowski z GKSŻ. Tym samym położenie beniaminka zrobiło się bardzo nieciekawe. Krośnianie nie mają wyjścia. Muszą jak najszybciej zabrać się za swój tor.