Jedna kontuzja i znowu mają po sezonie

Wojciech Kulak Żużel

OK Bedmet Kolejarz Opole igra z ogniem. Jeden z faworytów do awansu na zaplecze PGE Ekstraligi w listopadowym oknie transferowym zakontraktował tylko pięciu obcokrajowców, co sprawia że przy jednym urazie mocarne plany znów mogą spełznąć na niczym.

Zdjęcie OK Bedmet Kolejarz Opole - Optibet Lokomotiv Daugavpils / Mariusz Matkowski / Flipper Jarosław Pabijan