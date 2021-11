Drugoligowiec zatrzymał krajowego lidera

Oskar Polis w Opolu znalazł swój drugi dom. Wychowanek Włókniarza po zakończeniu wieku juniora zdecydował się na zejście do drugiej ligi i ściga się tam do dziś. Co najważniejsze, 25-latek z sezonu na sezon notuje coraz większy progres, ponieważ zaczynał od średniej 1,786 punktu na bieg, a teraz regularnie zdobywa nieco ponad dwa "oczka" na wyścig. Ba, w tym roku Polak okazał się najskuteczniejszym krajowym zawodnikiem OK Bedmet Kolejarza. Do pełni szczęścia zabrakło tylko awansu do eWinner 1. Ligi.

Co nie udało się kilka tygodni temu, może udać się za nieco ponad rok. Cel tegorocznego finalisty drugiej ligi się nie zmienia i jest nim znalezienie się na zapleczu PGE Ekstraligi. Jak na razie działacze przedłużają kontrakty z filarami drużyny - wczoraj oficjalnie potwierdzono zatrzymanie Jacoba Thorssella, a dziś do utytułowanego kolegi dołączył wcześniej wspomniany 25-latek.

To oczywiście dopiero początek dobrych wieści dla kibiców. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, na liście życzeń OK Bedmet Kolejarza znajduje się chociażby Paweł Miesiąc, a ogłoszenie Pontusa Aspgrena wydaje się być tylko kwestią czasu. Na razie jednak fani muszą uzbroić się w cierpliwość.