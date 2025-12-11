Były prezes Stali Gorzów ostatecznie skazany. Znamy wyrok

To finał głośnej sprawy, która wstrząsnęła środowiskiem żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim. Marek Grzyb (jej prezes), a także Tomasz Michalski (były dyrektor klubu) oraz dwie inne osoby (pracownik klubu i przedsiębiorca) usłyszało wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Marek Grzyb prawomocnie skazany

Przypomnijmy, że prokuratura zarzucała oskarżonym niewłaściwe rozliczenie dotacji z 2020 roku. Klub miał przedstawić m.in. fakturę za organizację obozu, do którego nigdy nie doszło. W toku postępowania badano także dokumenty wystawiane przez żużlowców.

Po miesiącach śledztwa w marcu 2025 roku były działacz i spółka usłyszeli wyrok, który był jednak nieprawomocny. Teraz ostateczny werdykt wydał Sąd Apelacyjny. Dla Grzyba i Michalskiego został on podtrzymany w niezmienionej formule.

- Marek Grzyb został prawomocnie skazany na dziesięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na jeden rok, a o przebiegu próby ma informować sąd co trzy miesiące. Poza tym ma do zapłacenia 20 tys. zł grzywny. Tomasz Michalski ma wyrok roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, a o przebiegu próby ma informować co cztery miesiące. Ma też do zapłacenia 30 tys. zł grzywny - wyjaśnił rzecznik sądu na łamach Gazety Lubuskiej, która jako pierwsza poinformowała o finale całej sprawy.

Pozostałe dwie osoby związane ze sprawą mają do zapłacenia kilkutysięczne grzywny oraz karę więzienia w zawieszeniu.

Na tyle wyceniono straty budżetu miasta

W efekcie śledztwa wyliczono, że Grzyb przyczynił się do uszczuplenia majątku miasta w kwocie 118,2 tys. zł, zaś Michalski w kwocie 273,2 tys. zł. Skazanym już nie przysługuje droga odwoławcza.

A na koniec przypomnijmy, że Marek Grzyb był prezesem żużlowej Stali Gorzów w latach 2019-2022. Swoją funkcję przestał pełnić w czerwcu 2022 roku. Wtedy jego następcą został Waldemar Sadowski.

