Były prezes Stali Gorzów ostatecznie skazany. Znamy wyrok
Zakończył się proces związany z niewłaściwym rozliczeniem środków miejskich, którą w 2020 roku Stal Gorzów otrzymała na prowadzenie sekcji piłki ręcznej. Na ławie oskarżonych usiadł m.in. były prezes klubu Marek Grzyb. Działacz usłyszał już prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego. Znamy szczegóły.
To finał głośnej sprawy, która wstrząsnęła środowiskiem żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim. Marek Grzyb (jej prezes), a także Tomasz Michalski (były dyrektor klubu) oraz dwie inne osoby (pracownik klubu i przedsiębiorca) usłyszało wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
Marek Grzyb prawomocnie skazany
Przypomnijmy, że prokuratura zarzucała oskarżonym niewłaściwe rozliczenie dotacji z 2020 roku. Klub miał przedstawić m.in. fakturę za organizację obozu, do którego nigdy nie doszło. W toku postępowania badano także dokumenty wystawiane przez żużlowców.
Po miesiącach śledztwa w marcu 2025 roku były działacz i spółka usłyszeli wyrok, który był jednak nieprawomocny. Teraz ostateczny werdykt wydał Sąd Apelacyjny. Dla Grzyba i Michalskiego został on podtrzymany w niezmienionej formule.
- Marek Grzyb został prawomocnie skazany na dziesięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na jeden rok, a o przebiegu próby ma informować sąd co trzy miesiące. Poza tym ma do zapłacenia 20 tys. zł grzywny. Tomasz Michalski ma wyrok roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, a o przebiegu próby ma informować co cztery miesiące. Ma też do zapłacenia 30 tys. zł grzywny - wyjaśnił rzecznik sądu na łamach Gazety Lubuskiej, która jako pierwsza poinformowała o finale całej sprawy.
Pozostałe dwie osoby związane ze sprawą mają do zapłacenia kilkutysięczne grzywny oraz karę więzienia w zawieszeniu.
Na tyle wyceniono straty budżetu miasta
W efekcie śledztwa wyliczono, że Grzyb przyczynił się do uszczuplenia majątku miasta w kwocie 118,2 tys. zł, zaś Michalski w kwocie 273,2 tys. zł. Skazanym już nie przysługuje droga odwoławcza.
A na koniec przypomnijmy, że Marek Grzyb był prezesem żużlowej Stali Gorzów w latach 2019-2022. Swoją funkcję przestał pełnić w czerwcu 2022 roku. Wtedy jego następcą został Waldemar Sadowski.