Claudia Pechstein w czerwcu 2009 roku została zdyskwalifikowana na dwa lata przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU) z powodu nieprawidłowych wyników badań krwi. Po mistrzostwach świata w wieloboju w Hamar ISU zgłosiła zwiększoną zawartość retikulocytów we krwi sportowca (niedojrzałych czerwonych krwinek).

Bartosz Pisarek: Cieszymy się, że to łyżwiarstwo szybkie jest liderem, jeśli chodzi o sporty zimowe. WIDEO

Bartosz Pisarek: Cieszymy się, że to łyżwiarstwo szybkie jest liderem, jeśli chodzi o sporty zimowe. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Retikulocyty zszokowały Claudię Pechstein. Już chciała skoczyć z wiaduktu na autostradę

Jest to dowód, który może być dostarczony bez pozytywnego wyniku, tylko na podstawie nieprawidłowej morfologii krwi. Ponieważ ISU już 14 razy zmierzyło u niej podwyższone wartości retikulocytów od czasu wprowadzenia badań krwi w 2000 roku, miała ona zostać ukarana szczególnie surowo z mocą wsteczną i zakazem startów przez cztery lata. Uzasadnienie: wielokrotnie podwyższone wartości można wytłumaczyć jedynie dopingiem .

- Nigdy wcześniej nie słyszałam terminu retikulocyty, byłam całkowicie zszokowana, cała się trzęsłam i nie zdawałam sobie sprawy z tego, co się dzieje - powiedziała Pechstein w rozmowie z "Die Welt".

To wtedy weszła na wiadukt i gdyby nie jeden telefon, skoczyłaby w dół na autostradę. To był Ralf Grengel, jej menedżer, do którego wysłała już pożegnalnego SMS. Ten jednak błyskawicznie zadziałał i odwiódł Pechstein od tego pomysłu.