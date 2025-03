Stefan Kraft pokazał ranę po ugryzieniu kota. Sundal: "Burzliwe przygotowania"

Przeżyłem miłą chwilę z kotem i przytuliłem się do niego, ale nagle przestało to być dla niego zabawne. Gdybym uprawiał narciarstwo biegowe albo cokolwiek innego, co wymaga użycia rąk, nic by z tego nie wyszło. Ale wzięłam sobie dwa dni wolnego. Myślę, że mój organizm i tak tego potrzebował. Wtedy nabrałem motywacji i jestem gotowy. Wszystko idzie bardzo dobrze. Teraz jestem w pełni skoncentrowany

- Co on robił obok kota? O mój Boże - żartował Kristoffer Sundal. - To był dla niego burzliwy okres przygotowawczy (do MŚ - red.). Nie wiem, jakie podejrzane rzeczy robił, w moim przypadku była to normalna rozgrzewka - kontynuował. Głos zabrał także trener gospodarzy Magnus Breivig. - Nie bez powodu mamy na miejscu sześciu zawodników. Wszystko może się wydarzyć - podkreślił. Przypomnijmy, że Thomas Thurnbichler zrezygnował z obsadzenia 6. miejsca w kadrze, zabrał pięciu skoczków.