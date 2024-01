Drakońska kara dla Walijewej, Rosjanie oświadczają, że to nie koniec. "Wyładowują złość na małej dziewczynce"

Sprawa Walijewej rozpoczęła się już w trakcie trwania zimowych igrzysk w Pekinie. Niesamowicie utalentowana łyżwiarka zdobyła złoto w rywalizacji drużynowej, ale właściwie tuż po tym starcie pojawiły się doniesienia, że kilka tygodni wcześniej w jej organizmie wykryto niedozwolone środki wspomagające. Mimo podejrzeń o stosowanie dopingu zawodniczka została dopuszczona do rywalizacji wśród solistek, ponieważ miała wówczas 15 lat i zgodnie z prawem nie podlegała jeszcze przepisom antydopingowym MKOL. Walijewa nie wytrzymała jednak presji i zakończyła zmagania tuż za podium , chociaż była faworytką do wywalczenia złota.

Wtedy zaczęła się batalia o rozstrzygnięcie tej sprawy. Ceremonię medalową wstrzymano, bo ewentualne skazanie Rosjanki podważyłoby wyniki rywalizacji. Do gry weszli prawnicy i działacze, przerzucający się argumentami przez praktycznie dwa lata. Sprawa trafiła w końcu do CAS, który wydał surowy wyrok. Cztery lata bezwzględnej dyskwalifikacji!

Rosjanie jednak nie mogą się z tym pogodzić i zapowiadają odwołanie. I to nawet mimo przyznania się przez łyżwiarkę do winy.

Rosyjska łyżwiarka figurowa Kamila Valieva zdyskwalifikowana za doping podczas Igrzysk Olimpijskich 2022. WIDEO / Associated Pres / © 2024 Associated Press

"Trzeba walczyć z szumowinami ich własnymi metodami"

Głos w tej sprawie zabrał nawet Kreml. Rzecznik rosyjskich władz Dmitrij Pieskow wyraził kategoryczny sprzeciw i zaznaczył, że nie chodzi tutaj o sport. "Z mojego punktu widzenia jest to oczywiście upolitycznione" - stwierdził.

To złoczyńcy, ludzie bez szacunku do prawa. Oczywiście musimy odwołać się od tej decyzji. Trzeba walczyć z szumowinami ich własnymi metodami. W naszym kraju Kamila będzie mogła startować. Jest silną dziewczyną i da radę. Parszywe świnie. Całą złość wobec naszego kraju wyładowują na małej dziewczynce

Jasna deklaracja, że Rosjanie będą chcieli odwołać się od sprawy i walczyć o Walijewą zwiastuje, że może nas czekać jeszcze długa batalia. Ciekawie brzmi też stwierdzenie, że "u siebie" łyżwiarka będzie mogła startować. To zapewne też zwiastun tego, że o końcu kariery nie ma mowy, a zawodniczka podejmie próbę powrotu na igrzyska olimpijskie w 2026 roku, kiedy zawieszenie nie będzie już obowiązywać.

Rosjanie ukarzą sztab zawodniczki?

Nieco osobną kwestią jest to, że w samej Rosji gromy ciska się pod adresem sztabu młodej łyżwiarki. Kontrowersyjna trenerka Eteri Tutberidze jest obwiniana o to, że zniszczyła karierę Walijewej i to w niej widzi się główną winowajczynię.