Adam Małysz odniósł się do zarzutów po konkursie. "To jest bardzo dziwne"

Adam Małysz zapytany o kombinezon Karla Geigera

Konkurs mistrzowski na normalnej skoczni wygrał Marius Lindvik, miejsce drugie zajął Andreas Wellinger, a trzeci był Jan Hoerl. Zaraz za nimi uplasował się Karl Geiger. Niemiec popisał się dwoma dobrymi skokami, ale kontrowersje wzbudził jego kombinezon. Widać było wyraźnie, że jest całkiem spory. To nie był też pierwszy raz, gdy podobne kontrowersje miały miejsce - wielokrotnie podczas konkursów Pucharu Świata zwracano już na to uwagę.

" To można zaobserwować od samego początku sezonu i wygląda na walkę z wiatrakami. Tylko sam już nie wiem, czy mogę wyrażać swoją opinię " - mówił zapytany o to przez dziennikarzy Przeglądu Sportowego Onet Adam Małysz. Stwierdził jasno, że sprawą powinni zająć się trenerzy, ale czasem i to nic nie daje.

Adam Małysz w mocnych słowach o aferze wokół Geigera

"Ty mówisz, że Geiger miał wielki strój, ale przecież tak samo było podczas Turnieju Czterech Skoczni z Markusem Eisenbichlerem. Przynosiliśmy zdjęcia kontrolerom, oni rozkładali ręce i mówili, że podczas kontroli wszystko jest w porządku. Szczerze mówiąc, to jest trochę śmieszne. Albo wciąż mamy dziury w przepisach i niektórzy potrafią je omijać albo sam już nie wiem, co tu jest grane. Coś jest nie tak, to widać gołym okiem. To jest bardzo dziwne" - zaznaczał.