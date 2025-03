Maciej Wasylkowski był cenionym lekarzem weterynarii i przez długie lata pracował w Zakopanem, gdzie pomagał nie tylko zwierzętom, ale również ich właścicielom. Zajmował się on jednak nie tylko medycyną. Mężczyzna odegrał także ważną rolę w historii polskiego sportu. Jego celem było propagowanie sportów zimowych w naszym kraju. Swego czasu był prezesem SN PTT 1907 Zakopane , pracował także w Polskim Związku Narciarskim , gdzie pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Zmarł Maciej Wasylkowski

To właśnie SN PTT 1907 Zakopane w niedzielny wieczór przekazał światu tragiczne wieści. "Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 2 marca 2025 r. odszedł Honorowy Prezes SN PTT 1907 Zakopane, działacz i pasjonat sportów zimowych Maciej Wasylkowski. Przez lata, najpierw w roli członka Zarządu, a później wieloletniego Prezesa prowadził nasz Klub oraz działał na rzecz propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zawsze uśmiechnięty, pełen energii i chętny do wsparcia sportowych inicjatyw. Takim Go zapamiętamy. Rodzinie i najbliższym Ś.P. Macieja Wasylkowskiego składamy najszczersze wyrazy współczucia" - poinformowano w oficjalnym komunikacie związku opublikowanych w mediach społecznościowych.