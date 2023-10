Jest starsza niż Noriaki Kasai. Startowała już dla NRD. Wystartuje teraz

Tymczasem Claudia Pechstein przebija japońskiego skoczka i to pod każdym względem. O ile Noriaki Kasai skacze na nartach dzisiaj raczej już rozrywkowo i już nie na najwyższym poziomie (aczkolwiek to i tak godne wielkiego szacunku), chociaż wciąż marzy o starcie na igrzyskach w 2026 roku w Cortina d'Ampezzo, to Claudia Pechstein jest łyżwiarką walczącą wciąż o bardzo wysokie lokaty.