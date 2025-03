Fatalny moment na mistrzostwach świata. Faworyt "wycięty", jest reakcja

Konkurs mistrzostw świata w Trondheim na skoczni normalnej zakończył się dla Daniela Tschofeniga gigantycznym rozczarowaniem. Austriak był postrzegany jako jeden z faworytów do zwycięstwa, a tymczasem nie zmieścił się nawet w czołowej "20". Duży wpływ na jego bardzo słaby występ miało to, że w pierwszej serii został puszczony w bardzo niesprzyjających warunkach. Dyrektor Austriackiego Związku Narciarskiego (ÖSV) powiedział, co sądzi na ten temat.