Tajemniczy wpis Magdy Linette. Polka ogłasza, to dopiero początek

Polscy kibice przyzwyczaili się już do tego, że poznanianka jest drugą rakietą w naszym kraju i umiejętnościami przewyższą ją tylko Iga Świątek . O Magdzie Linette zrobiło się głośno zwłaszcza podczas Australian Open 2023. Na Antypodach 32-latka momentami grała jak z nut. Dopiero w półfinale zatrzymała ją późniejsza triumfatorka, Aryna Sabalenka. Po tym właśnie turnieju doświadczona zawodniczka zyskała sporą liczbę fanów. Sympatykom tenisa zaimponowała postawa sportsmenki, która sprawiła jedną z większych niespodzianek w całych zmaganiach.

Riposta Magdy Linette rozbawiła internautów. Potem zrobiło się poważnie

Kibicom Magda Linette imponuje również podejściem do życia. Tenisistka świetnie odnajduje się w mediach społecznościowych. Poza szczerymi postami, nierzadko wdaje się w dyskusję ze swoimi obserwatorami. 32-latka czasem potrafi zripostować, o czym głośno zrobiło się zaledwie kilkanaście godzin temu. Polka początkowo złożyła gratulacje Caroline Garcii, po tym jak ta pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym . "Trochę zdenerwowałaś tego biedaka" - napisała w komentarzu półfinalistka Australian Open 2023. "Znajdź sobie faceta i przestań tak krzyczeć na korcie. Dzięki" - odpowiedział jej jeden z użytkowników. "To jedyne w życiu krzyki kobiety, na które możesz liczyć" - błyskawicznie skontrowała 32-latka, czym zaimponowała fanom .

W sobotni poranek Magda Linette odniosła się do poważniejszego tematu. Dotyczy on milionów osób, w różnych zakątkach globu. "To żadna tajemnica, że kobiety na całym świecie zmagają się z dyskryminacją. Ale wcale nie musimy wybiegać wzrokiem za granicę. Wzięłam udział w bardzo ważnej dla mnie kampanii, którą mam nadzieję, niebawem będziecie mogli zobaczyć w przestrzeni publicznej" - oświadczyła, okraszając post czarno-białym zdjęciem.