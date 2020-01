Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Auckland. Rozstawiony z numerem szóstym Polak pokonał Hiszpana Feliciana Lopeza 6:4, 6:7, 6:4. Potrzebował do tego ponad dwóch godzin i siedmiu piłek meczowych.

Rywalem Hurkacza w półfinale będzie Francuz Benoit Paire.

Zajmujący 34. miejsce w rankingu ATP Hurkacz po raz drugi w karierze zmierzył się z 61. w tym zestawieniu Lopezem. W drugiej rundzie ubiegłorocznej imprezy w Winston-Salem 38-letni Hiszpan skreczował. Młodszy o 16 lat Polak wygrał później całe zawody, ciesząc się z jedynego jak na razie tytułu tej rangi w karierze.

W czwartek "Hubi" w pierwszym secie, w szóstym gemie, przełamał podanie rywala. Lopez jednak natychmiast mu się zrewanżował. Partia padła łupem Hurkacza, ponieważ w 10. gemie ponownie odebrał serwis Hiszpanowi.

Drugi set był bardzo wyrównany. Żadnemu z tenisistów nie udało się przełamać przeciwnika, choć Polak miał na to trzy szanse w szóstym gemie. Doszło więc do tie-breaku. Hurkacz prowadził w nim już 5-1, w sumie miał sześć piłek meczowych, ale Lopez skutecznie się bronił. Ostatecznie to Hiszpan zwyciężył w tej partii.

W przerwie wrocławianin na chwilę poszedł do szatni, a po powrocie już w pierwszym gemie trzeciego seta przełamał podanie rywala. Okazało się, że to wystarczyło, Polak zakończył spotkanie za siódmą piłką meczową po dwóch godzinach i 13 minutach.



Z 24. na światowej liście Paire'em wrocławianina również czeka druga konfrontacja. Poprzednia także miała miejsce w Winston-Salem, tyle że w finale.

Hurkacz pozostaje niepokonany w tym roku w singlu - sezon zaczął od trzech zwycięstw w drużynowym turnieju ATP Cup.

Drugą parę półfinałową w Auckland utworzą rozstawiony z "czwórką" Amerykanin John Isner i Francuz Ugo Humbert.

Turniej w Nowej Zelandii jest ostatnim sprawdzianem formy przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / FIONA GOODALL / Getty Images

Ćwierćfinały turnieju w Auckland:

Hubert Hurkacz (Polska, 6.) - Felicano Lopez (Hiszpania) 6:4, 6:7 (11-13), 6:4

John Isner (USA, 4.) bt Kyle Edmund (W. Brytania) 7:6 (7-5), 7:6 (7-5)



Ugo Humbert (Francja) - Denis Shapovalov (Kanada, 2.) 7:5, 6:4



Benoit Paire (Francja, 5.) - John Millman (Australia) 3:6, 6:1, 6:4