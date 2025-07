Nagły transfer Lewandowskiego? Alarm w Katalonii. Barcelona i Polak podjęli decyzję

Temat zainteresowania bardzo bogatych saudyjskich klubów t ransferem Roberta Lewandowskiego wrócił jak bumerang. Dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że w tym momencie jest ich co najmniej kilka i każdy z nich mógłby zaoferować Polakowi gigantyczne pieniądze.

- Robert Lewandowski ma 36 lat, ale pomimo tego wieku nadal utrzymuje silną międzynarodową renomę. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że - według MD - kilka klubów z saudyjskiej ligi uważnie monitoruje jego sytuację i nawet sondowało jego otoczenie, aby dowiedzieć się, czy jest on gotowy odejść tego lata - informuje "Mundo Deportivo".

Kuszą Roberta Lewandowskiego wielkimi pieniędzmi. FC Barcelona ma powody do niepokoju

Sole i Polo podają, że Robert Lewandowski czuje się bardzo dobrze w Barcelonie i nie zamierza zmieniać klubu tego lata . Ma jeszcze jeden rok kontraktu z "Dumą Katalonii" i ma zamiar go wypełnić. Klub również liczy na niego w sezonie 2025/26, ale gdyby okazało się, że Polak jednak chce skorzystać z bardzo lukratywnej oferty, Barca byłaby wyrozumiała.

Jest jeszcze jeden problem z perspektywy FC Barcelona. Chodzi o to, że okno transferowe w Arabii Saudyjskiej zamyka się później niż w Hiszpanii. To oznacza, że klub z bliskiego wschodu może pozyskać Roberta Lewandowskiego nawet do 23 września, podczas gdy FC Barcelona po 1 września nie może już dokonywać transferów z innych klubów.