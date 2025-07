Z Fame MMA do pracy w szkole. Była gwiazda UFC będzie uczyć WF-u

Hallmann do walk wrócił w lutym 2025 roku przy okazji turnieju odbywającego się na gali Fame 24: Underground. Pierwszą walkę z Denisem Załęckim przegrał na punkty, lecz wrócił do rywalizacji z powodu urazu jego przeciwnika. W półfinale zawalczył z Gracjanem Szadzińskim, lecz i tym razem poległ po decyzji sędziów.

- Od września zostaje nauczycielem WF-u i wychowawcą w Liceum . Myślę, że będzie to fajną przygodą, osobiście to tak traktuje. Jeśli chodzi o działalność trenerską, będę chciał bardziej skupić się na zajęciach grupowych, tak aby móc się dzielić się swoją wiedzą z ludźmi, którym naprawdę na tym zależy, a nie z tymi których na to stać i często tego nie doceniają - zakomunikował Piotr Hallmann w swoich mediach społecznościowych.

Hallmann ogłaszając swoje plany na najbliższy czas, nie odniósł się do kariery zawodniczej. Miał on wystąpić na gali FAME 25, lecz musiał z tego zrezygnować z powodu przepukliny kręgosłupa. Niewykluczone, że po uporaniu się z problemami zdrowotnymi Hallmann wróci do oktagonu. Biorąc jednak pod uwagę nowe obowiązki zawodowe, może okazać się to trudne.