Niesamowite, co ogłaszają ws. Ewy Pajor. Wieści poszły w świat, na takie chwile czekała

Przed rokiem Ewa Pajor dołączyła do żeńskiej drużyny FC Barcelona i transfer odbił się szerokim echem nie tylko w polskich, ale i zagranicznych mediach. Polka jest bowiem czołową zawodniczką świata, a klasę potwierdziła w minionych miesiącach. Mimo że debiutowała w tak dużym klubie jak Blaugrana, "debiutanckiej tremy" nie było po niej widać - szybko stała się jedną z liderek swojego zespołu. Co najważniejsze, regularnie wpisywała się na listę strzelczyń.

Jedynym trofeum, jakiego nie udało się zdobyć "Dumie Katalonii" i tym samym Pajor, była Liga Mistrzyń. FC Barcelona niespodziewanie przegrała w finale z Arsenalem i o triumf w tych rozgrywkach będzie musiała postarać się za rok. Jednak mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i Superpuchar Hiszpanii padły już łupem "Blaugrany". Sama Pajor została królową strzelczyń w lidze hiszpańskiej.

Pajor blisko historycznego osiągnięcia. Byłby to duży sukces

Zawodniczka sezon zwieńczyła występem na mistrzostwach Europy kobiet. Dla Pajor, jak i dla całej reprezentacji Polski był to debiut na tego typu imprezie. Kapitan biało-czerwonych zdobyła także debiutancką bramkę na Euro. Polki co prawda nie zdołały wyjść z grupy, ale byłby to już ogromny sukces, gdyby dokonały tej sztuki. Biorąc to wszystko pod uwagę, Pajor ma za sobą jeden z lepszych sezonów w karierze.

Nie dziwi więc fakt, że jest wysoko we wszystkich rankingach. Również do tej najważniejszej indywidualnej nagrody w piłce nożnej. Portal Goal.com opublikował nowy ranking kandydatek do Złotej Piłki. Jeśli prognozy by się sprawdziły, Pajor osiągnęłaby historyczny wynik i znalazła się w czołowej dziesiątce zestawienia. "Pajor zdobywała głosy w dwóch poprzednich edycjach plebiscytu, jednak nigdy nie była nawet blisko ścisłej czołówki. To najpewniej zmieni się w 2025 roku" - czytamy na portalu.

"Pajor latem ubiegłego roku zmieniła Wolfsburg na Barcelonę i strzelała gole jak na zawołanie i miała duży udział w zdobyciu przez zespół potrójnej korony i awansie do finału Ligi Mistrzów. Debiut 28-latki w wielkim turnieju z reprezentacją Polski podczas tegorocznych Mistrzostw Europy to kolejny powód do osiągnięcia przez nią najwyższego w karierze miejsca w rankingu Złotej Piłki" - napisano w uzasadnieniu.

