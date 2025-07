Był piłkarską gwiazdą, to co zrobił poza murawą zadziwia. Petr Cech stał się człowiekiem renesansu

Petr Cech ma za sobą więcej niż udaną karierę piłkarską, którą rozpoczynał w ekipie ze swojego rodzinnego miasta - Viktorii Pilzno. Na głęboką, europejską wodę wypłynął w 2002 roku kiedy zamienił Spartę Praga na Stade Rennais, ale to kolejny transfer okazał się dla niego absolutnie kluczowy.

W 2004 roku trafił do londyńskiej Chelsea, na samym początku ery Romana Abramowicza i to właśnie z tym klubem święcił największe sukcesy. Cztery mistrzostwa, cztery Puchary Anglii, trzy puchary ligi, dwie tarcze wspólnoty, puchar Ligi Europy, puchar klubowych MŚ i w końcu puchar Ligi Mistrzów w 2012 roku - to jego dorobek z "The Blues".

Na Stamford Bridge Cech uzyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy globu, a przy tym w okresie gry dla Chelsea "dorobił się" swojego słynnego atrybutu - charakterystycznego kasku, który był niechcianą, ale jakże ikoniczną pamiątką po naprawdę nieszczęśliwym starciu ze Stephenem Huntem, w wyniku którego doznał złamania wklęsłego czaszki i musiał przejść operację.

Reprezentant czeskich "Lwów" (z którymi notabene zagrał na MŚ 2006 i trzech edycjach Euro) karierę piłkarską zakończył w 2019 roku jak gracz lokalnych rywali "The Blues" - Arsenalu. To jednak nie był koniec jego przygody ze sportem.

Od futbolu do hokeja, od bramkarza do... bramkarza. Niezwykła kariera sportowa Petra Cecha

Nie ma co ukrywać - choć reprezentacja Czech, a wcześniej Czechosłowacji notowała istotne sukcesy w futbolu (wśród których najważniejsze były mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy z 1976 i 1996 roku), to sportem narodowym naszych południowych sąsiadów od zawsze był hokej na lodzie - i jak się okazało dyscyplina ta leżała również w naturze Cecha.

Jesienią 2019 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Cech odłożył rękawice na półkę i odwiesił buty na kołek, znalazł on sobie nowe zajęcie w postaci właśnie... gry w hokeja, również w roli bramkarza.

Podpisał on wówczas umowę z ekipą Guildford Phoenix, występującą na czwartym poziomie rozgrywkowym w Wielkiej Brytanii - nie było to więc nic nader poważnego pod względem poziomu, ale i tak już wówczas należało docenić sportową elastyczność dawnej gwiazdy Premier League.

Co ciekawe już w swoim debiucie został on ogłoszony zawodnikiem meczu, co szeroko opisywała prasa na Wyspach, m.in. "The Independent" - dzięki wybronionym dwóm rzutom karnym w serii zespół Phoenix wygrał wówczas z Swindon Wildcats 2, co bez dwóch zdań mogło podbudować golkipera, który następnie kontynuował karierę również w Chelmsford Chieftains czy Oxford City Stars. Najciekawszy jest jednak fakt, że trafiał on też na krótkoterminowe wypożyczenia do drużyny Belfast Giants, a więc na pierwszym poziom rozgrywkowy w Zjednoczonym Królestwie.

Gra na perkusji wielką pasją Cecha. Doczekał się współpracy z muzyczną legendą

Na tym jednak szeroka gama uzdolnień Cecha się nie kończy - pomijają już fakt, że m.in. ma on dyplom MBA zdobyty na Longford College, to jego wielką pasją pozostaje muzyka - a konkretnie gra na perkusji. Swoim hobby dzieli się zresztą od czasu do czasu w Internecie.

Kanał Petra Cecha na YouTube, na którym prezentuje on swoje popisy na "garach" ma obecnie ponad 120 tys. subskrybentów, a najpopularniejszy film znajdujący się na nim ma nieco ponad milion wyświetleń - bramkarz coveruje na nim utwór Foo Fighters pt. "Walk". Z ciekawostek można dodać, że lider FF, a niegdyś też członek legendarnej Nirvany Dave Grohl, jest ulubionym bębniarzem dawnego gwiazdora londyńskich klubów piłkarskich, co on sam przyznał swego czasu na portalu X.

Chyba najbardziej znanym przykładem z muzycznej kariery Cecha jest fakt, że ten miał okazję pograć trochę wspólnie z Rogerem Taylorem, czyli perkusistą absolutnie jednej z najważniejszych grup w historii Wielkiej Brytanii - Queen. Obaj panowie swego czasu wystąpili wspólnie w programie BBC "Football Focus", a w 2019 roku wydali nawet singiel o wiele mówiącym tytule "That's Football" - wszystko w słusznej sprawie, bo przychód z tego utworu wsparł Willow Foundation, organizacje wspierającą ciężko chorych młodych dorosłych - organizacja ta została założona zresztą przez byłego bramkarza Wolverhampton Wanderers i Arsenalu Boba Wilsona oraz jego żonę Megs, ku pamięci ich córki Anny, która zmarła na raka w wieku zaledwie 31 lat.

Cech to bez dwóch zdań ktoś, do kogo pasuje określenie "człowiek renesansu". Uzdolniony sportowiec, zapalony muzyk, niegłupi facet i osobnik o dobrym sercu. To sporo jak na jednego gościa, nawet jeśli ten gość mierzy aż 196 cm.

Petr Cech AFP

Petr Cech AFP