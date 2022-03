Jan-Krzysztof Duda w ćwierćfinale!

Od pierwszego dnia drugiego turnieju cyklu Meltwater Champions Chess Tour 2022 Duda radzi sobie zdecydowanie lepiej, niż miało to miejsce podczas pierwszych zmagań. Polak cały czas utrzymywał się w czołowej ósemce, dającej awans do 1/4 finału. W poniedziałek krakowianin zaliczył jednak bardzo słaby występ, więc do ostatnich trzech partii przystępował on ze świadomością, że potknięcia mogą skutkować kolejnym niepowodzeniem.



Złe dobrego początki

Dzień zaczął się dla najlepszego polskiego szachisty najgorzej, jak mógł. Duda zasiadł do partii białymi bierkami z przeciętnie spisującym się Pentalą Harikrishną. 23-latek nie wykorzystał słabszej formy rywala i dał się zdominować na szachownicy, przez co finalnie pozostało mu się poddać.

Duda szybko powetował sobie porażkę. Tym razem to on pokonał rywala, grając czarnymi bierkami. Przeciwstawić się Polakowi nie zdołał Eric Hansen. Na sam koniec rundy eliminacyjnej uczestnik Turnieju Kandydatów zmierzył się z czołowym zawodnikiem świata - Lirenem Dingiem. Ich partia zakończyła się remisem.



Jan-Krzysztof Duda z wysokim miejscem w eliminacjach

Ostatecznie Duda skończył eliminacje na piątym miejscu. O tym, jak wyrównana była stawka, świadczy fakt, że czwartego Davida Anton Guijarrę i jedenastego Santosha Gujrathi Vidita dzieliły zaledwie cztery "oczka". Pierwszą część zmagań zdominował Le Quang Liem, który zdobył aż 32 punkty. Za nim na podium uplasowali się Magnus Carlsen i Jorden Van Foreest.

Teraz przed pozostałą ósemką runda ćwierćfinałowa. Polski szachista zmierzy się w niej z Guijarrą. Mecz składa się z czterech rapidowych pojedynków. Jeśli po nim nie zostanie wyłoniony zwycięzca, rozegrane zostaną rundy dogrywkowe.



Klasyfikacja końcowa rundy eliminacyjnej:

1. Le Quang Liem - 32 punkty

2. Magnus Carlsen - 29 punktów

3. Jorden Van Foreest - 27 punktów

4. David Anton Guijarro - 24 punkty

5. Jan Krzysztof Duda - 23 punkty

6. Liren Ding - 23 punkty

7. Hans Moke Niemann - 22 punkty

8. David Navara - 21 punktów

...

9. Richard Rapport - 21 punktów

10. Rameshbabu Praggnanandha - 21 punktów

11. Santosh Gujrathi Vidit - 20 punktów

12. Eric Hansen -16 punktów

13. Pentala Harikrishna - 16 punktów

14. Gawain C B Jones - 10 punktów

15. Ju Wenjun - 10 punktów

16. Lei Tingjie - 2 punkty