Finalistka Wimbledonu powiedziała "pas", a tu nagle taki wynik. Iga Świątek w tle

Eugenie Bouchard swoją przygodę z tenisem na najwyższym, światowym poziomie zaczęła już w 2008 roku, gdy mając 14 lat dzięki dzikiej karcie wystąpiła w kwalifikacjach turnieju w Montrealu. Sześć lat później dotarła do finału wielkoszlemowego Wimbledonu , zagrała w półfinałach Australian Open i Roland Garros. Była piątą tenisistką rankingu WTA i wydawało się, że kolejne sukcesy są kwestią czasu.

Kanadyjka jednak już nigdy nie nawiązała do tych osiągnięć. Zagrała w kilku finałach mniej prestiżowych turniejów WTA, po raz ostatni w marcu 2021 roku w Guadalajarze. W połowie lipca powiedziała z kolei "pas" i ogłosiła zakończenie kariery. Z tenisem chce pożegnać się w miejscu dla niej symbolicznym, czyli na kortach w Montrealu.

"Będziesz wiedziała, kiedy nadejdzie czas. Dla mnie to teraz. Koniec tam, gdzie wszystko się zaczęło: Montreal" - pisała w mediach społecznościowych.

Kolumbijska tenisistka w drugiej partii lepiej serwowała, zdobywała więcej punktów po pierwszym serwisie, co miało też przełożenie na wynik. Ostatecznie oddała Bouchard tylko dwa gemy, przez co konieczne było rozegranie kolejnego seta. W tym Arango miała problemy już na początku, bo Kanadyjka zmusiła ją do bronienia czterech break pointów. Wyszła z opresji, ale w kolejnym gemie i tak została przełamana. Losów seta już nie odwróciła, przegrywając 2:6.