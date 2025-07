Barcelona typuje następcę Lewandowskiego, wielkie nazwisko. Transfer niebawem

Robert Lewandowski wchodzi właśnie w ostatni rok trwania swojego dotychczasowego kontraktu z FC Barcelona i na razie zapowiada się na to, że do prolongaty umowy nie dojdzie. W związku z tym "Blaugrana" musi rozglądać się za jego następcą, który już latem przyszłego roku wejdzie w rolę nowej "dziewiątki". Do grona jego potencjalnych następców wszedł właśnie nowy gracz - i z jednej strony mowa tu o rozpoznawalnym nazwisku, z drugiej zaś tego typu wybór wydaje się być mocno specyficzny...