Nie tylko księżna Kate. Wyjątkowy gość w loży królewskiej na Wimbledonie

Podczas ostatniego dnia tegorocznej edycji Wimbledonu fani tenisa nie mogli narzekać na brak emocji. Najpierw emocjonujący mecz na Korcie Centralnym rozegrały deblistki. Po trzysetowej batalii po mistrzostwo sięgnęły Elise Mertens i Weronika Kudiermietowa , które pokonały duet Jelena Ostapenko - Hsieh Su-wei 3:6, 6:2, 6:4 . Wkrótce potem na trybunach zaczęło robić się tłoczniej, a w loży królewskiej zaroiło się od znanych postaci ze świata polityki, sportu i show-biznesu. Oznaczało to jedno - wkrótce na korcie rozpocznie się długo wyczekiwany finał singla mężczyzn z udziałem dwóch dominatorów - Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza.

Jak przystało na lidera i wicelidera światowego rankingu męskiego tenisa, Włoch i Hiszpan dostarczyli fanom ogromnej dawki emocji. Już od początku pierwszego seta wiadomo było, że będzie to zacięty pojedynek. Ostatecznie na prowadzenie wyszedł Alcaraz, doprowadzając do wyniku 6:4. W kolejnych dwóch setach lepszy okazał się jednak rywal "Carlitosa". Ostatecznie mistrza tegorocznej edycji Wimbledonu poznaliśmy po czterosetowej batalii, z której zwycięsko wyszedł Jannik Sinner. Włoch wygrał to spotkanie 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.