Michalczewski zwrócił się wprost do Igi. Nie hamował słów. To się odbije echem

Tegoroczna edycja Wimbledonu zapisała się w historii polskiego sportu złotym fontem. Iga Świątek sięgnęła po tytuł, co w rywalizacji singlowej nie udało się do tej pory nikomu z naszych rodaków. To był jej szósty wielkoszlemowy triumf, na koncie ma już wygrany Roland Garros (czterokrotnie) i US Open.