Wyjątkowy gość na finale Wimbledonu ze Świątek. Wspiera Polkę od lat

Iga Świątek nigdy nie ukrywała, że jest ogromną fanką sitcomów, a szczególne miejsce w jej sercu zajmują "Przyjaciele". Aktorzy popularnego show postanowili "odwdzięczyć się" polskiej tenisistce i przez ostatnie lata pojawiali się na ważnych turniejach, w których raszynianka walczyła o prestiżowe trofea. Matthew Perry był obecny na finale US Open w 2022 roku, kiedy to Iga Świątek zmierzyła się z Ons Jabeur i pokonała Tunezyjkę w dwóch setach 6:2, 7:6. W pomeczowym wywiadzie polska sportsmenka wyjawiła, że ogólnie stara się nie patrzeć na trybuny, jednak tym razem zobaczyła aktora na wielkim ekranie, przez co mocno się rozproszyła. Ostatecznie jednak zdołała sięgnąć po upragnione trofeum, a Matthew Perry w mediach społecznościowych zachwycał się jej talentem.