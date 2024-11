Igrzyska w Paryżu były punktem zwrotnym w karierze Julii Szeremety. Zdobyła srebrny krążek w kategorii piórkowej (do 57 kilogramów), uległa tylko Lin Yu Ting w samym finale. Każde IO przynoszą medalowe niespodzianki i 21-latka była - obok chociażby Darii Pikulik - jedną z nich. Przypomnijmy, że srebro Polski Komitet Olimpijski nagradza 200 tysiącami złotych oraz diamentem, obrazem i voucherem na wakacje.

Szeremeta mogła też liczyć na nagrody z Polskiego Związku Bokserskiego - 100 tys. i samochód. Zawody w stolicy Francji przyniosły jej także krajową rozpoznawalność, może liczyć na bardzo duże zainteresowanie mediów. Co ważne, deklaruje pozostanie w boksie olimpijskim zamiast wyboru tego zawodowego. Oznacza to, że celuje w danie radości polskim kibicom także na igrzyskach 2028 w Los Angeles.

Igrzyska olimpijskie są ważne dla każdego uczestnika. Szczególnie dla Julii Szeremety

W piątek pokazała na instagramowej relacji swój nowy tatuaż na ręce - to pięć kół olimpijskich. W pierwotnej wersji mają one pięć różnych kolorów. Nebieskim oznaczona jest Europa, czarnym Afryka, żółtym Azja, czerwonym Ameryka, zielonym Australia i Oceania. Co zrozumiałe, dla lepszego efektu tatuaż Szeremety jest w jednolitej, ciemnej barwie.