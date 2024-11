Trudne chwile w rodzinie Cristiano Ronaldo. Bliska mu osoba nagle trafiła do szpitala

Cristiano Ronaldo to jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. I choć mogłoby się wydawać, że poza futbolem Portugalczyk świata nie widzi, na każdym kroku podkreśla on jednak, że priorytetem jest dla niego rodzina . Napastnik Al-Nassr od wielu już lat jest w szczęśliwym związku z argentyńską modelką, Georginą Rodriguez . Para wychowuje razem piątkę dzieci.

Ważną rolę z jego życiu odgrywają także inni członkowie rodziny, w tym przede wszystkim matka, Maria Dolores dos Santos Aveiro. Kobieta wspiera swojego potomka zarówno w dobrych, jak i złych chwilach, za co piłkarz jest jej ogromnie wdzięczny. Swoją miłość i przywiązanie do matki CR7 pokazał w grudniu ubiegłego roku, gdy kobieta świętowała 69. urodziny. Wówczas sprezentował jej on bowiem pachnące jeszcze nowością Porsche Cayenne.